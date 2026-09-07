Αρνητικός για Ολυμπιακό ο Μουσιαλόφσκι

Δεν προχωρά η περίπτωση του Μουσιαλόφσκι στον Ολυμπιακό!

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας είχε στα χέρια του -όπως και το «τριφύλλι»- προτάσεις για δανεισμό του, με τους μαυροπράσινους να πλησιάζουν μια ανάσα από τη θετική του απάντηση.

Η Ομόνοια είχε ήδη ανάψει το πράσινο φως αφού αφ’ ενός τέθηκε εκτός πλάνων και αφετέρου προκρίνει τη μετακίνηση του σε ομάδα που θα του δώσει αγωνιστικά λεπτά. Ο ίδιος όμως ο ποδοσφαιριστής, δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό κι έτσι δεν είπε το «ναι».

Θα παραμείνει κάτοικος Γερίου μέχρι… νεοτέρας.