Το ευρωπαϊκό όνειρο, με 108 ομάδες, 39 ομοσπονδίες και 16 «σταχτοπούτες»

Την ερχόμενη εβδομάδα (8-10/9) ανοίγει η αυλαία στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με την 1η αγωνιστική στο Champions League, πριν ακολουθήσουν Europa League (16-17/9) Conference League (15/10)

Από την εισαγωγή της τη σεζόν 2024/25, όπως φανερώνουν οι αριθμοί έχει κάνει την ευρωπαϊκή σκηνή μεγαλύτερη από ποτέ. Συνολικά 108 σύλλογοι που εκπροσωπούν 39 εθνικές ομοσπονδίες πρόκειται να αγωνιστούν στο Champions League, το Europa League και το Conference League τη σεζόν 2026/27.

Με 16 νέους συλλόγους, έναν αριθμό ρεκόρ, να αγωνίζονται στη φάση των ομίλων ή στη League Phase μιας διοργάνωσης της UEFA για πρώτη φορά, και με την Ανδόρα να γίνεται η 53η από τις 55 εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπείται στις ανδρικές διοργανώσεις συλλόγων μας μέσω της Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλντες, η σεζόν 2026/27 είναι ένα ακόμη παράδειγμα της επίδρασης της μορφής σε όλη την Ευρώπη, όπως αναφέρει η UEFA

Champions League

Από το 2024/25, 65 διαφορετικοί σύλλογοι από 23 έθνη έχουν συμμετάσχει στη League Phase του Champions League. Σε κάθε μία από τις τρεις League Phase συμμετείχαν ακριβώς 16 έθνη.

Εν τω μεταξύ, κάθε νέα σεζόν της League Phase έχει δει μια εναλλαγή ομάδων κατά 50%, με 18 από τους 36 συλλόγους να είναι διαφορετικοί από την προηγούμενη σεζόν τόσο το 2025/26 όσο και το 2026/27.

Κατά τη διάρκεια των τριών League Phase, 13 ομάδες έχουν αγωνιστεί στο Champions League για πρώτη φορά. Αυτή τη σεζόν, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που θα κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση: Κόμο (Ιταλία), LASK (Αυστρία), Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) και Βίκινγκ (Νορβηγία). Η Κόμο και η Σαμπαχ κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη φάση των ομίλων ή στη League Phase οποιασδήποτε ανδρικής διοργάνωσης συλλόγων της UEFA.

Europa League

Σε τρεις σεζόν της League Phase στο Europa League, 78 διαφορετικές ομάδες από 30 διαφορετικές χώρες έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση. Το 2024/25, εκπροσωπήθηκαν 22 έθνη, το 2025/26 23 και το 2026/27 θα υπάρχουν 22.

Αυτή τη σεζόν, έξι ομάδες κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη φάση των ομίλων ή στο πρωτάθλημα μιας ανδρικής διοργάνωσης συλλόγων της UEFA: Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία), Μπόρνμουθ (Αγγλία), Λίλεστρομ (Νορβηγία), ΟΦΗ (Ελλάδα), Σάντερλαντ (Αγγλία) και Τορεένσε (Πορτογαλία). Η Αραράτ- Αρμενία είναι η πρώτη αρμενική ομάδα που φτάνει στη League Phase του Europa League, ενώ η Τορεένσε είναι η πρώτη ομάδα εκτός Α’ κατηγορίας από όλη την Ευρώπη που αγωνίζεται σε League Phase.

Conference League

Στο Conference League, 90 διαφορετικές ομάδες από 45 έθνη έχουν συμμετάσχει από το 2024/25. Η σεζόν 2026/27 θα περιλαμβάνει ομάδες από 30 εθνικές ομοσπονδίες, αριθμός ρεκόρ, μετά από δύο σεζόν όπου εκπροσωπήθηκαν 29 εθνικές ομοσπονδίες.

Μετά την επιτυχημένη πορεία της στα προκριματικά, η Ίντερ Εσκάλντες έγινε η πρώτη ομάδα από την Ανδόρα που συμμετείχε σε μία από τις ανδρικές διοργανώσεις συλλόγων. Από το 2021/22, όταν εισήχθη το Conference League, ομάδες από 13 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τη διοργάνωση ως μονοπάτι προς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Ανδόρα, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εσθονία, Νησιά Φερόε, Γιβραλτάρ, Ισλανδία, Κόσοβο, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία.

Αυτή τη σεζόν, υπάρχουν οκτώ ομάδες του Conference League που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε φάση ομίλων ή League Phase της UEFA: Άαρχοςυ (Δανία), Εγκνατία (Αλβανία), Ίντερ Εσκάντες (Ανδόρα), Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία), Καούνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία), Μάλμπι (Σουηδία), Ρίγα FC (Λετονία) και Σιντ Τριιντένσε (Βέλγιο).

Η Ιμπέρια Τιφλίδας είναι η πρώτη ομάδα από τη Γεωργία που αγωνίζεται στη φάση των ομίλων ή στο πρωτάθλημα από το 2004/05, ενώ η Εγνατία είναι μόλις η δεύτερη ομάδα από την Αλβανία που το καταφέρνει.

ΑΠΕ - ΜΠΕ