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Τα παθήματα να έγιναν... μαθήματα

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Δεν κερδίζεται ένα παιχνίδι μονάχα με την ποιότητα του ρόστερ και αυτό το κατέστησε σαφές ο Ρικάρντο Σα Πίντο

Το χάρηκαν, ήταν ιστορικό αφού ήταν και το πρώτο, αλλά για την Πάφος FC το Σούπερ Καπ μπαίνει πλέον στη... βιτρίνα. Και προσηλώνεται στις νέες προκλήσεις σε πολλά μέτωπα, με στόχο τον Μάιο να χαρεί κι άλλες κούπες. Απόψε (19:00) υπάρχει εντός έδρας δοκιμασία και μπορεί να είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως οφείλει να επιδείξει σοβαρότητα καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος του στραβοπατήματος. Δεν κερδίζεται ένα παιχνίδι μονάχα με την ποιότητα του ρόστερ και αυτό το κατέστησε σαφές ο Ρικάρντο Σα Πίντο. Ο Πορτογάλος προπονητής αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες και ζήτησε προσήλωση και αγωνιστική πειθαρχία.

Μέσα στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες δεν επιτρέπονται απώλειες βαθμών και το γεγονός ότι οι μαυροπράσινοι έβγαλαν το... λάδι της παφιακής ομάδας τις προηγούμενες πρόσφατες σεζόν, πρέπει να αποτελέσει μάθημα. Στο ένα παιχνίδι πέρσι (εντός) κέρδισε στο 90'+4' και στο άλλο ηττήθηκε με 2-0. Επίσης, τη σεζόν 2022-23 είχε μείνει και στα δύο ματς στο 1-1.

Δεδομένα θα γίνουν αλλαγές από την τεχνική ηγεσία αφού είναι συνεχόμενες οι υποχρεώσεις.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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