«Η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για τον 35χρονο Βαϊνάλντουμ»

Μετά τους… γερόλυκους Ντάνι Γουέλμπεκ και Τζόρνταν Χέντερσον, φαίνεται πως η Τσέλσι ενδιαφέρεται έντονα για ακόμη μία περίπτωση έμπειρου και γεμάτου ποιότητα ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι «μπλε» ασχολήθηκαν έντονα τις τελευταίες ώρες με την περίπτωση του Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Ο Ολλανδός βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όντας 35 ετών. Παρά την ηλικία του, παραμένει ένας ιδιαίτερα έμπειρος μέσος, με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πλούσιο βιογραφικό.

Την περασμένη σεζόν, ο Βαϊνάλντουμ έβγαλε… μάτια στη Σαουδική Αραβία, όπου αγωνίστηκε, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πετυχαίνοντας 17 γκολ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

sport-fm.gr