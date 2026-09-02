«Ζωηρό» ενδιαφέρον για Σινγκ!

Πρόταση από το εξωτερικό έφτασε στα γραφεία της ΑΕΛ, που αφορούσε στον Σινγκ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν στο Ισραήλ, η Μακάμπι Νετάνια κατέθεσε επίσημη πρόταση στην πλευρά των γαλαζοκιτρίνων, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού μέχρι τον Μάιο του 2027, θεωρείται βασικό γρανάζι για τον Μαρτίνς και σε συνδυασμό με την πρόταση που δεν... ικανοποίησε, δεν έγινε αποδεκτή.

Παράλληλα, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσακάκοβιτς και Γκομίς, η ΑΕΛ δύσκολα θα συναινούσε στην παραχώρηση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή.