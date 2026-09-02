Ιστορικό «μεταγραφικό παζάρι» αξίας 4 δισ. ευρώ στην Premier League

Αφού ξεπέρασαν το ιστορικό «ορόσημο» των τριών δισεκατομμυρίων λιρών για πρώτη φορά την περασμένη σεζόν, οι είκοσι σύλλογοι του κορυφαίου πρωταθλήματος στην υφήλιο, δαπάνησαν εφέτος 3,46 δισεκατομμύρια λίρες (4,03 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Reuters, όπου επισημαίνεται ότι το 38% των μεταγραφών έγινε μεταξύ ομάδων της Premier League, σε σύγκριση με το 30% την περασμένη σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι, με προπονητή πλέον τον Έντσο Μαρέσκα, «έσπασε τα ταμεία», με δαπάνη τουλάχιστον 534,2 εκατ. ευρώ αυτό το καλοκαίρι. Με την απόκτηση του Αργεντινού διεθνούς μέσου Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι για 145 εκατομμύρια ευρώ, οι «Πολίτες»... ισοφάρισαν το υψηλότερο κόστος μεταγραφής στα χρονικά της Premier League, που είχε από πέρυσι η Λίβερπουλ, με την μεταγραφή του επιθετικού της Νιούκαστλ, Αλεξάντερ Ισάκ.

Ακόμη τέσσερις μεταγραφές στο «νησί», ξεπέρασαν το όριο των 100 εκατομμυρίων λιρών (116 εκατομμυρίων ευρώ). Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν υπέγραψε στην Λίβερπουλ για 123 εκατομμύρια λίρες (143 εκατομμύρια ευρώ) συμπεριλαμβανομένων μπόνους επίτευξης στόχων, ο Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα) στην Τσέλσι για 117 εκατομμύρια λίρες (136,5 εκατομμύρια ευρώ), ο Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ) στη Μάντσεστερ Σίτι για 116 εκατομμύρια λίρες (135 εκατομμύρια ευρώ) και ο Σάντρο Τονάλι (Νιουκάστλ) στην Τότεναμ, έναντι 100 εκατομμυρίων λιρών (116 εκατομμύρια ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των μπόνους επίτευξης στόχων.

sdna.gr