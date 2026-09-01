ΒΙΝΤΕΟ/Τανάσε: «Μου έδωσε πολλές λεπτομέρειες για την Ομόνοια ο Ηλίας»

Τεράστιο σύλλογο χαρακτήρισε την Ομόνοια στις πρώτες του δηλώσεις ο Φλορίν Τανάσε, ο οποίος θα αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 31χρονος Ρουμάνος άσος μίλησε για τον νέο σταθμό της καριέρας του, αναφέροντας ότι πριν πάρει την απόφασή του, μίλησε με τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος του έδωσε πολλές λεπτομέρειες για την Ομόνοια.