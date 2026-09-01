ΦΩΤΟ: Φόρεσε το τριφύλλι ο Τανάσε!

Με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας είναι ο Φλορίν Τανάσε. Η ανακοίνωση των πρασίνων:

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την FCSB για την μεταγραφή του Florin Tănase στην ΟΜΟΝΟΙΑ!

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμ;ό 17.

Ο Florin Tănase κατάγεται από τη Ρουμανία, είναι 31 χρόνων, αγωνίζεται στον μεσοεπιθετικό χώρο και αποτελεί στέλεχος της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ρουμανίας με την FCSB και την FC Viitorul, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ Ρουμανίας με την FSCB, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος δύο φορές.

Πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην FCSB (329 συμμετοχές / 106 γκολ / 56 ασίστ), με την οποία αγωνίστηκε και στο UEFA Europa League, ενώ στη Ρουμανία αγωνίστηκε, επίσης, στην FC Viitorul (86 συμμετοχές / 24 γκολ / 14 ασίστ). Έπαιξε ένα χρόνο στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με τα χρώματα της Al-Okhdood και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Al-Jazira.

Καλωσορίζουμε τον Florin Tănase στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!».