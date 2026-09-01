Τσέλσι: Πρόταση στη Μονακό για Λαμίν Καμαρά

Στο πρόσωπο του Λαμίν Καμαρά φιλοδοξεί να βρει τον αντικαταστάτη του Έντσο Φερνάντες, που πωλείται στη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι πρόσφεραν 45 εκατ. ευρώ στη Μονακό για τον 22χρονο Σενεγαλέζο μέσο, με τη γαλλική ομάδα να αξιώνει περισσότερα χρήματα και τις διαπραγματεύσεις να είναι σε εξέλιξη.

Ο Αφρικανός άσος, που είχε 11 ασίστ και 6 γκολ σε 75 εμφανίσεις με τη Μονακό, φέρεται να τα έχει ήδη βρει με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

sport-fm.gr