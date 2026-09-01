«Βόμβα» 160 εκατ. ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League, καθώς έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ένσο Φερνάντες.

Σύμφωνα με την AS, οι δύο αγγλικοί σύλλογοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον Αργεντινό μέσο, με το βασικό ποσό της συμφωνίας να ανέρχεται περίπου στα 140 εκατ. ευρώ. Με τα μπόνους που προβλέπονται στη συμφωνία, το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 160 εκατ. ευρώ, κάτι που θα έκανε τον Ένσο Φερνάντες την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League.

Σε επίπεδο βασικού ποσού, η μετακίνησή του τοποθετείται πίσω από τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ έναντι 150 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μπόνους μπορεί να ανεβάσει την τελική αξία της συμφωνίας σε επίπεδα ρεκόρ.

Η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή θεωρείται ήδη ολοκληρωμένη. Ο 25χρονος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, έως το καλοκαίρι του 2031, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Παράλληλα, αναμένεται να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο «Etihad».

Οι τελευταίες κινήσεις της Τσέλσι είχαν ήδη ενισχύσει την αίσθηση ότι η αποχώρηση του Αργεντινού ήταν θέμα χρόνου. Ο Ένσο Φερνάντες είχε μείνει εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με τη Λούτον για το League Cup, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην ομάδα για το παιχνίδι με την Μπράιτον, έπειτα από κοινή απόφαση του ίδιου, του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου.

Για τον Ένσο Μαρέσκα, η απόκτηση του Φερνάντες αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους για το νέο αγωνιστικό πρότζεκτ της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ιταλός τεχνικός επιθυμούσε εδώ και καιρό να συνεργαστεί ξανά μαζί του και η διοίκηση των «πολιτών» εμφανίζεται έτοιμη να πραγματοποιήσει μία τεράστια οικονομική υπέρβαση για να του προσφέρει έναν από τους κορυφαίους μέσους της Premier League.

Ο Ένσο Φερνάντες προορίζεται να αποκτήσει κομβικό ρόλο στη νέα εποχή της Σίτι, η οποία καλείται να καλύψει και το μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στη μεσαία γραμμή μετά την αποχώρηση του Ρόδρι για την Μπαρτσελόνα. Πρόκειται, πάντως, για ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς ο Αργεντινός μπορεί να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις του άξονα και έχει μεγαλύτερη τάση να συμμετέχει στην επιθετική ανάπτυξη.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε την παραγωγικότερη χρονιά της καριέρας του, καταγράφοντας 15 γκολ και επτά ασίστ σε 54 εμφανίσεις, παρά τη δύσκολη αγωνιστική περίοδο της Τσέλσι.

sport-fm.gr