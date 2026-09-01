Τα απίστευτα στατιστικά του Ράγια στην Άρσεναλ

«Φύλακας άγγελος» με… όλη την σημασία των λέξεων, αποδεικνύεται ο Νταβίντ Ράγια για την Άρσεναλ!

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν της Άστον Βίλα με 1-0, στο «Βίλα Παρκ», για την 2η αγωνιστική της φετινής Premier League και έκαναν το 2Χ2.

Άλλη μια ημέρα στην δουλειά, θα έλεγε κανείς για τον Ισπανό τερματοφύλακα αλλά και την ομάδα του, συνοψίζοντας το «διπλό» της Άρσεναλ στο Μπέρμιγχαμ αλλά και την απόδοσή του…

Βλέπετε, αυτή ήταν η 50η φορά όπου ο Ράγια κατάφερε να διατηρήσει απαραβίαστη την εστία του λονδρέζικου συλλόγου, στις 109 συμμετοχές του στο αγγλικό πρωτάθλημα!

Επιπρόσθετα, από την σεζόν 2023-24, όταν και ο 30χρονος γκολκίπερ εντάχθηκε στο ρόστερ της Άρσεναλ, καταγράφει τα περισσότερα clean sheets από κάθε άλλον συνάδερφό του στα πέντε «μεγάλα» ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Από κοντά και η πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία κατάφερε κόντρα στους «χωριάτες» να μην δεχθεί ούτε ένα σουτ στο στόχο για 16η φορά τις τελευταίες πέντε σεζόν στην Premier League.

sport-fm.gr