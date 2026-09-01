Σκάει η «βόμβα» Έντσο Φερνάντες: Συμφώνησαν Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι

Αντίστροφα για να γίνει παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι μετράει πλέον ο Έντσο Φερνάντες.

Οι συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει ανάμεσα στους «πολίτες» και την Τσέλσι προχώρησαν και, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία.

Εφόσον ολοκληρωθεί λοιπόν και το τελευταίο σκέλος, θα σφραγιστεί η μεγάλη μεταγραφή από την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League έναντι ενός ποσού που θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Σε μια τέτοια περίπτωση ο Φερνάντες θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που πωλήθηκε πάνω από μια φορά με αντίτιμο μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ και θα γίνει η τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών.

sport-fm.gr