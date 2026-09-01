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Ένα και να… καίει για την κυνική Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Bρήκε το γκολ που ήθελε με τον Σάκα, κράτησε το προβάδισμα μέχρι τέλους και έφυγε με το 1-0 από την έδρα της Άστον Βίλα

Mε τον αγαπημένο της τρόπο! Η Άρσεναλ έκανε το 2Χ2 στην Premier League, περνώντας νικηφόρα και από το «Villa Park», όπου επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική!

Οι «κανονιέρηδες» μπορεί να μην εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους, όμως για ακόμη μία φορά απέδειξαν πόσο κυνικοί και αποτελεσματικοί μπορούν να γίνουν, βρίσκοντας το γκολ που χρειάζονταν και διαχειριζόμενοι άψογα το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Άστον Βίλα είχε την κατοχή σε διαστήματα και προσπάθησε να βρει τρόπους για να απειλήσει, όμως η Άρσεναλ κράτησε με σχετική άνεση το μηδέν στην άμυνα, κάτι το οποίο έχει κάνει... τέχνη στην εποχή Αρτέτα.

Το γκολ του Μπουκάγιο Σάκα στο 59ο λεπτό, μετά την ασίστ του Ρικάρντο Καλαφιόρι, ήταν αρκετό για να χαρίσει στους φιλοξενούμενους ένα σημαντικό τρίποντο, χωρίς η ομάδα του Ουνάι Έμερι να δημιουργήσει ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους στα τελευταία λεπτά.

Έτσι, η ομάδα του Αρτέτα ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, με δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές και, κυρίως, χωρίς ακόμη να έχει δει την εστία της να παραβιάζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε ξανά βασικός, δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 29ο λεπτό και αποχώρησε με αλλαγή στο ημίχρονο, δίνοντας τη θέση του στον Εμπερέτσι Έζε.

sport-fm.gr

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