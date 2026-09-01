Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Βόλος-Καλαμάτα

Η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα, με τον Βόλο να υποδέχεται στις 18:00 την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, με τη Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση. Η νίκη του Βόλου προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.12, η ισοπαλία στα 3.35, ενώ στα 3.35 βρίσκεται και το διπλό της Καλαμάτας. Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.93, ενώ το Under 2.5 στο 1.80. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές της αναμέτρησης, με το Over 0.5 δοκάρια στο 1.90 και το Over 1.5 δοκάρια στα 4.00. Η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.47.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές του αγώνα. Η επιλογή να κερδίσει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.18, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα βρίσκεται στο 1.70. Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!