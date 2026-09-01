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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Βόλος-Καλαμάτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα, με τον Βόλο να υποδέχεται στις 18:00 την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, με τη Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση. Η νίκη του Βόλου προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.12, η ισοπαλία στα 3.35, ενώ στα 3.35 βρίσκεται και το διπλό της Καλαμάτας. Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.93, ενώ το Under 2.5 στο 1.80. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές της αναμέτρησης, με το Over 0.5 δοκάρια στο 1.90 και το Over 1.5 δοκάρια στα 4.00. Η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.47.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές του αγώνα. Η επιλογή να κερδίσει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.18, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα βρίσκεται στο 1.70. Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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