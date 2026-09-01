Το μεγάλο (διπλό) σοκ, η άμεση αντίδραση και η ενίσχυση

Βαρύ ήταν το πλήγμα για την ΑΕΛ από τους τραυματισμούς που προέκυψαν στο νικηφόρο ματς της πρεμιέρας κόντρα στην Ανόρθωση, καθώς οι Γιανίκ Γκομίς και Χάμζα Τσατάκοβιτς έχουν σοβαρούς τραυματισμούς και θα μείνουν εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρώτος υπέστη εξάρθρημα ποδοκνημικής και κάταγμα περόνης και θα περάσει από χειρουργείο και, με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, θα μείνει εκτός δράσης για περίοδο έξι μηνών.

Από χειρουργείο θα περάσει και ο δεύτερος, για τον οποίο οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και σύμφωνα με την αρχική ιατρική εκτίμηση, το διάστημα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις υπολογίζεται στους εννέα μήνες. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, η πορεία της αποκατάστασης των δύο ποδοσφαιριστών θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής τους.

Θυμίζουμε ότι οι δύο άτυχοι ήταν οι σκόρερ των δύο τερμάτων της ΑΕΛ, στη νίκη της πρεμιέρας επί της Ανόρθωσης. «Όταν σκοράρεις και βλέπεις αυτούς τους οπαδούς με τόση ευτυχία, και η ζωή τα φέρνει αντίθετα, αυτή είναι η μεγάλη ειρωνεία, οι δύο παίκτες που σκόραραν τραυματίστηκαν. Και νιώθουμε πολύ λυπημένοι, επειδή ο Χάμζα και ο Γκομίς είναι εκπληκτικοί άνθρωποι, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές» ανάφερε επί τούτου στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Ούγκο Μαρτίνς.

Aντίδραση από την ΑΕΛ

Στο μεταξύ, οι τραυματισμοί αυτοί έφεραν και αντίδραση από την ΑΕΛ. «Παρά τη νίκη, η χθεσινή αναμέτρηση αφήνει στην οικογένεια της ΑΕΛ ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο και επώδυνο συναίσθημα, καθώς η ομάδα μας θα στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δύο σημαντικών ποδοσφαιριστών της, του Γιαννίκ Γκομίς και του Χάμζα Τσατάκοβιτς» σημειώνεται σε ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων, που αναφέρουν ότι έχουν ήδη «εκφράσει μέσω επιστολής τις θέσεις και τους προβληματισμούς της για όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, και έχει ζητήσει συνάντηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, ώστε τα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία να συζητηθούν θεσμικά και να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις. Παράλληλα, αύριο θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία σε όλα τα αρμόδια όργανα του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά».

Ετοιμάζει ενίσχυση

Όπως αναμενόταν οι τραυματισμοί φέρνουν εξελίξεις και στο μεταγραφικό τοπίο για την ΑΕΛ, που όπως ενημέρωσε και επίσημα θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της ομάδας, με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. «Σε αυτή την προσπάθεια, η ΑΕΛ χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τον κόσμο της» σημειώνεται και προστίθεται πιο κάτω: «Η παρουσία, η στήριξη και η δύναμη του κόσμου μας είναι απαραίτητες. Καλούμε άπαντες σε συστράτευση, να παραμείνουν δίπλα στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, με πάθος αλλά και υπευθυνότητα, προστατεύοντας την ΑΕΛ και την προσπάθειά της». Καταλήγοντας σημειώνεται: «Από την άλλη, η ΑΕΛ θα συνεχίσει, με απόλυτη προσήλωση και θεσμικό τρόπο, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να διεκδικεί το αυτονόητο που δεν είναι άλλο από ίση μεταχείριση, συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και προστασία όλων των ποδοσφαιριστών, μέχρις ότου καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία».