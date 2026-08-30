Τζολάκης: «Τι απίστευτο ξεκίνημα στην Premier League»

Καλύτερη εκκίνηση στην καριέρα του δεν θα μπορούσε να περιμένει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο διεθνής γκολκίπερ μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είδε την Χαλ να νικά και την Κόβεντρι (0-1) κάνοντας το 2/2, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε και στις δύο πρώτες παρουσίες του στην Premier League κορυφαίος παίκτης του αγώνα (Man of the Match).

«Τι απίστευτο ξεκίνημα στην Premier League! Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν», έγραψε στα social media ο 23χρονος πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

sport-fm.gr