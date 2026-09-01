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Η «ανάγκη» των δύο ενδεκάδων και οι δύο που ανακοινώνονται

ΓΗΠΕΔΟ

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Η επόμενη μέρα στο Γέρι μετά το στραβοπάτημα της πρεμιέρας

Η Ομόνοια δεν κατάφερε να σφραγίσει το πρώτο τρίποντο για τη νέα αγωνιστική περίοδο, κι αυτό σήμανε ήδη συναγερμό. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν είχε την ουσία, ενώ λίγο έλειψε να ηττηθεί αφού η Ομόνοια Αραδίππου κατέγραψε τρία (!) δοκάρια στο 90λεπτο. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δεν παρουσιάστηκε με την απαραίτητη φρεσκάδα, έλειψε η… φαντασία με αποτέλεσμα να μείνει στο μηδέν.

Ο Νορβηγός παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν ήταν καλή όσο θα ήθελε. Έδωσε ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές που δεν ήταν βασικοί στην Ευρώπη, οι οποίοι όμως δεν ήταν στο 100%. Ο Μπεργκ έστειλε… μήνυμα και σε αυτούς καθώς αφ’ ενός τους έδωσε φανέλα βασικού και αφετέρου ζήτησε ετοιμότητα, ώστε το «τριφύλλι» να ανταπεξέλθει σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η Ομόνοια… χρειάζεται δύο ενδεκάδες (χθες πραγματοποιήθηκαν εννέα αλλαγές!) κι αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Πέραν του προγράμματος στο πρωτάθλημα, η ομάδα της πρωτεύουσας θα δώσει άλλα οκτώ παιχνίδια στην League Phase του Europa League, εκ των οποίων τα τέσσερα, εκτός έδρας. Όσοι λοιπόν απαρτίζουν το ρόστερ, θα κληθούν να βοηθήσουν είτε ως βασικοί είτε προερχόμενοι από τον πάγκο. Εικόνα σαν την ψεσινή δεν θα βοηθήσει την Ομόνοια κι έτσι ο Μπεργκ καλείται να… φροντίσει γι’ αυτό.

Το παιχνίδι της Πέμπτης (03/09) είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για άμεσες απαντήσεις. Διακυβεύεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν κόντρα στην κυπελλούχο Πάφο και στην Ομόνοια θέλουν να παρουσιαστούν αντάξιοι των προσδοκιών. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Οντουμπάντζο και Άιτινγκ.

Απ’ εκεί και πέρα, εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για τον Τανάσε, ενώ προ των πυλών είναι και ο Μπράουερς. Δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό για τους Παναγιώτου και Κούσουλο.

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