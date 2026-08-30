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Ξεχνάει Άλβαρες και στρέφεται στον Γκαμπριέλ Ζεσούς η Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo» η Μπαρτσελόνα αφήνει στην άκρη την περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες και στρέφει την προσοχή της στην απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεσούς της Άρσεναλ!

Με την υπόθεση της απόκτησης του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης να οδεύει προς «ναυάγιο» και την πίεση του χρόνου να αυξάνεται, η Μπαρτσελόνα είναι αναγκασμένη να στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το ισπανικό Μέσο, «Mundo Deportivo», η ομάδα του Χάνσι Φλικ στρέφει το ενδιαφέρον της στην περίπτωση του Γκάμπριελ Ζεσούς της Άρσεναλ, με τον Βραζιλιάνο φορ να έχει μείνει πίσω στην ιεραρχία των φορ στους «κανονιέρηδες» και να βλέπει με πολύ θετικό μάτι την μετακόμισή του στη Βαρκελώνη!

Οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται πως βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον λονδρέζικο σύλλογο, εκμεταλλευόμενοι φυσικά και το γεγονός πως το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με τους πρωταθλητές Αγγλίας ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποκτήθηκε από την Άρσεναλ, ο 29χρονο διεθνής επιθετικός μετρά συνολικά 32 γκολ και 22 ασίστ σε σύνολο 123 συμμετοχών με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» σε όλες τις διοργανώσεις.

Πάντως να σημειωθεί πως το εν λόγω ισπανικό Μέσο ξεκαθαρίζει πως μια πιθανή απόκτηση του Ζεσούς δεν βάζει... φρένο στα σχέδια της Μπαρτσελόνα για τον Άλβαρες, καθώς, ιδανικά, θα μπορούσε να τον αποκτήσει και τους δύο!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier LeagueLa Liga

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