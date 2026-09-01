Μάχη για το βάθρο σε Γυμναστική και Ιππασία, μεγάλες προκλήσεις σε Καλαθόσφαιρα 3Χ3, Ιστιοπλοΐα Καράτε και Στίβο

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει για το αγωνιστικό πρόγραμμα της αποστολής στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Στη Γυμναστική ο Μάριος Γεωργίου διεκδικεί βάθρο στο Σύνθετου, αφού στον προκριματικό προκρίθηκε ως πρώτος, ενώ η Αλέξα Στάις στην Ιππασία διεκδικεί διάκριση στον τελικό της Υπερπήδησης Εμποδίων. Παράλληλα, η Εθνική ομάδα Καλαθόσφαιρας 3Χ3 Γυναικών αγωνίζεται στον ημιτελικό, με το βλέμμα στραμμένο στο βάθρο.

Στην Ιστιοπλοΐα ολοκληρώνονται οι τελευταίες ιστιοδρομίες πριν από τις κούρσες μεταλλίων, με την Ανδριανή Γεωργίου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ILCA 6, μόλις έναν βαθμό από την κορυφή. Με σημαντικές συμμετοχές στο Στίβο και στο Καράτε, η κυπριακή αποστολή συνεχίζει την προσπάθεια με στόχο νέες διακρίσεις και ακόμη περισσότερες στιγμές που θα κρατήσουν την Κύπρο ψηλά.

Ιππασία: Με βλέψεις για διάκριση στον τελικό της Υπερπήδησης Εμποδίων η Αλέξα Στάις

Η Αλέξα Στάις ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη διάκριση στο Ατομικό της Υπερπήδησης Εμποδίων, στην πρώτη παρουσία του αθλήματος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Κύπρια αθλήτρια, η οποία ζει και προπονείται στη Γερμανία έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον της Κυπριακής αποστολής και του φίλαθλου κοινού με τις εμφανίσεις της.

Μαζί με το άλογο της, Καντού 3, πραγματοποίησε δύο αψεγάδιαστες διαδρομές στις προκριματικές προσπάθειες που προηγήθηκαν του τελικού, επίδοση που πέτυχαν μόλις 21 από τους 45 αναβάτες. Η Στάις βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους ιππείς που έχουν θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για μια πολύ ψηλά στην κατάταξη. Εφόσον επαναλάβει την εξαιρετική της εμφάνιση και στις δύο διαδρομές του τελικού, χωρίς λάθη, η κατάταξη θα κριθεί από τον χρόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σημαντική διάκριση για την Κύπρο.

Στίβος: Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα προσπαθήσουν οι έξι αθλητές του Στίβου που θα αγωνιστούν στο «Giuseppe Valente Stadium» την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας μέρος σε τρεις τελικούς και έναν προκριματικό αγώνα. Η αγωνιστική δράση θα αρχίσει στις 18.50 ώρα Κύπρου.

Η αρχή θα γίνει με την Καλυψώ Σταύρου που θα τρέξει στην πρώτη προκριματική σειρά των 400μ. Εμπόδια με στόχο μια καλή επίδοση. Στον προκριματικό λαμβάνουν μέρος 11 αθλήτριες σε δύο σειρές και η Καλυψώ με φετινό 59.39 έχει τον 11ο χρόνο.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Πέτρος Μιχαηλίδης θα λάβει μέρος στον τελικό της Σφαιροβολίας όπου επίσης συμμετέχουν 11 αθλητές. Με φετινό 19.49μ. ο Μιχαηλίδης έχει την 9η επίδοση ανάμεσα στους συμμετέχοντες, και αν κάνει έναν καλό αγώνα έχει τις δυνατότητες για ένα πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα.

Στον Τελικό του Ύψους συμμετέχουν επτά μόλις αθλητές με τον Λοΐζο Χρυσοστόμου να είναι ένας από αυτούς. Τρεις αθλητές ξεχωρίζουν ανάμεσα τους και ο Ολυμπιονίκης Τζιανμάρκο Τάμπερι (2.32μ. φετινό) που θα πάνε για τα μετάλλια, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις για το πλασάρισμα με τον Χρυσοστόμου να έχει την έκτη καλύτερη φετινή επίδοση από τους συμμετέχοντες (2.19μ.)

Στον Ακοντισμό θα υπάρξει διπλή κυπριακή συμμετοχή στον τελικό του αγωνίσματος που μετέχουν 13 αθλήτριες. Η Χριστιάνα Έλληνα (54.99μ.) και η Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (52.80), διατηρούν τις δύο τελευταίες θέσεις σε ότι αφορά τις φετινές τους επιδόσεις από όλες τις συμμετέχουσες.

Γυμναστική: Στους τελικούς του Σύνθετου θα αγωνιστούν ο Μάριος Γεωργίου και ο στους άνδρες και η Γεωργία Χαραλάμπους στις Γυναίκες.

Καράτε : Πρεμιέρα για το Καράτε με τη συμμετοχή πέντε αθλητών από τους οκτώ που περιλαμβάνει η αποστολή του αθλήματος στο Ταράντο. Πρώτη θα αγωνιστεί η έμπειρη Ειρήνη Κοντού (-50Κg), και θα την ακολουθήσουν, ο Ανδρέας Γαβριήλ (-60Kg), o Παναγιώτης Λοΐζίδης (-67Kg), και το απόγευμα τα αγωνιστούν οι Μαρία Κυπριανού (-55Kg), και Σταύρος Χαραλαμπίδης (-75Kg).

Στόχοw της ομάδας του Καράτε να επαναλάβει ή και να βελτιώσει την επίδοση των προηγούμενων αγώνων του Οράν ότα ο Μάρκος Τσαγγαράς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ιστιοπλοΐα

Τελευταία μέρα ιστιοδρομιών σε ILCA7, ILCA6, και iQFoil πριν την Τετάρτη όταν θα διεξαχθούν οι κούρσες μεταλλίων. Από δύο ιστιοδρομίες στα ILCA σε Άνδρες και Γυναίκες, και τέσσερις στα iQFoil. Για την Ανδριανή Γεωργίου που βρίσκεται στη δεύτερη θέση στα ILCA6 μόλις ένα βαθμό πίσω από την πρώτη θέση, κάθε ιστιοδρομία θα είναι καθοριστική για την προσπάθεια της να κατακτήσει ένα μετάλλιο αφού οι διαφορές στη βαθμολογία στις πρώτες πέντε θέσεις του αγωνίσματος είναι μόλις πέντε βαθμοί ποινής. Οι άλλοι πέντε ιστιοπλόοι Μαριλένα Μακρή (ILCA6) θα αγωνιστούν Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής (ILCA7), Νατάσα Λάππα (iQFoil) και Ιάκωβος Χριστοφίδης, θα αγωνιστούν για να βελτιώσουν την θέση τους στην κατάταξη αφού βρίσκονται μακριά από τις πρώτες θέσεις.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

ΙΠΠΑΣΙΑ / Horse Club Terra Jonica

18.00 Τελικός 1 Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping) Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3

21.45 Τελικός 2 Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping) Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3

ΚΑΡΑΤΕ / Wojtyla Sport Hall

10.00 -50Kg Kumite (Γ) Ειρήνη Κοντού

12.00 -60Kg Kumite (M) Ανδρέας Γαβριήλ

12.00 -67Kg Kumite (M) Παναγιώτης Λοΐζίδης

17.00 -55Kg Kumite (Γ) Μαρία Κυπριανού

19.00 -75Kg Kumite (M) Σταύρος Χαραλαμπίδης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 3Χ3 / Peripato Garden’s

17.50 Ημιτελικός (Γ) Κύπρος Vs Ισπανία

ΣΤΙΒΟΣ / Salinella - G.Valente

18.50 400μ. Εμπ. (Γ) 1η Προκρ. Σ. Καλυψώ Σταύρου 11 συμμ.

18.55 Σφαιροβολία (Α) Τελικός Πέτρος Μιχαηλίδης 11 συμμ.

19.55 Ύψος (Α) Τελικός Λοΐζος Χρυσοστόμου 7 συμμ.

19.55 Ακοντισμός (Γ) Τελικός Χριστιάνα Έλληνα 13 συμμ.

19.55 Ακοντισμός (Γ) Τελικός Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου 13 συμμ.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / Grottaglie Sports Hall

11.30 Σύνθετο (Γ) Γεωργία Χαραλάμπους

18.00 Σύνθετο (Α) Μάριος Γεωργίου, Μιχάλης Ησαΐας

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

13.03 iQFoil (A) 12η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.05 ILCA6 (Γ) 9η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

13.08 iQFoil (Γ) 11η ιστ. Νατάσσα Λάππα

13.15 ILCA7 (Α) 9η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

13.33 iQFoil (A) 13η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.38 iQFoil (Γ) 12η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.03 iQFoil (Γ) 14η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.05 ILCA6 (Γ) 10η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

14.08 iQFoil (A) 13η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.15 ILCA7 (Α) 10η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

14.33 iQFoil (A) 15η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.38 iQFoil (Γ) 14η ιστ. Νατάσσα Λάππα

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την LOGICOM (Platinum Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.