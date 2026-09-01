Από εκεί που έμεινε στην περσινή χρονιά

Από την πρεμιέρα η Ομόνοια 29ης Μαΐου έτριξε τα δόντια, αποδεικνύοντας ότι η πρώτη συμμετοχή της στην Α' κατηγορία αποτέλεσε μάθημα και πλέον επανήλθε με περισσότερες απαιτήσεις.

Eξάλλου, τα λέει όλα το γεγονός ότι έκανε αρχή με τρίποντο, ενώ στην παρθενική παρουσία της στα σαλόνια των μεγάλων είχε πετύχει νίκη στην 11η αγωνιστική για πρώτη φορά. Μεγάλος πρωταγωνιστής στο διπλό επί της Ε.Ν. Ύψωνα ήταν ο Στιβ Άμπρι, ο οποίος συνέχισε από εκεί που έμεινε στην περσινή περίοδο, στη Β’ κατηγορία.

Ο 29χρονος σκόραρε τα δύο από τα τρία τέρματα της ομάδας του (3-0), βάζοντας πλώρη γι' ακόμη μία παραγωγική χρονιά. Πέρσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, σκοράροντας 20 τέρματα, βρίσκοντας δίχτυα στα 15 από τα 26 παιχνίδια που πήρε χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα, τα έξι από αυτά τα είχε πετύχει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της περιόδου.