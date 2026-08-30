Οριστικά στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι

Οριστικά στην Αλ Χιλάλ ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα αποτελέσει παρελθόν από την Άρσεναλ και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, με τη μεταγραφή του να ολοκληρώνεται στα 65 εκατ. ευρώ, μαζί με κάποια μπόνους.

Το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που θα υπογράψει με την Αλ Χιλάλ, στην οποία θα είναι συμπαίκτης με Μπόνο, Κουλιμπαλί, Τεό Ερναντέζ, Ρούμπεν Νέβες, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μπενζεμά, θα είναι πολυετούς διάρκειας, αποχωρώντας από την Άρσεναλ μετά από 7 χρόνια, 278 εμφανίσεις, 62 γκολ και 36 αστίστ!

Παράλληλα, αγωνίστηκε και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπληρώνοντας 27 εμφανίσεις με την εθνική Βραζιλίας.

sport-fm.gr