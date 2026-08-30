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Ο λόγος που μέτρησε το 2-1 της Γιουνάιτεντ παρά το χέρι του Μαγκουάιρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε γιατί μέτρησε το αυτογκόλ του Γκρις παρά το χέρι του Μαγκουάιρ στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Ίπσουιτς.

Παρότι βρέθηκε να χάνει στο Ολντ Τράφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεμπούκωσε ενάντια στην Ίπσουιτς και με χατ τρικ του Φερνάντες, τη διέλυσε με 5-2. Συζήτηση πάντως σήκωσε το γκολ για το 2-1, που προήλθε από σουτ του Μαγκουάιρ και κόντρα στον Γκριβς - στον οποίον χρεώθηκε το αυτογκόλ.

Ο έμπειρος αμυντικός των Κόκκινων Διαβόλων κέρδισε την μπάλα με το χέρι πριν σουτάρει, ωστόσο κατόπιν χρήσης VAR, αποφασίστηκε ότι δεν θα δινόταν φάουλ εις βάρος του. Αυτό συνέβη επειδή η IFAB αναφέρει ότι μη ηθελημένη επαφή του χεριού με την μπάλα θεωρείται ακούσια και δεν τιμωρείται σε μία εκ των δύο ακολούθων περιπτώσεων:

-Αν το γκολ σημειωθεί από συμπαίκτη

-Αν η μπάλα κατευθύνεται εκτός εστίας αλλά κοντράρει σε αντίπαλο και καταλήξει στα δίχτυα

Σύμφωνα με το BBC, ο VAR του αγώνα συνομίλησε με τον διαιτητή και του είπε πως «είναι αυτογκόλ και το μη ηθελημένο χέρι δεν τιμωρείται, οπότε συστήνουμε να μετρήσεις το γκολ». Κάπως έτσι εξηγείται και ότι κατά την εξέταση της φάσης, ελέγχθηκαν τα πλάνα από τη φάση του γκολ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πορεία της μπάλας.

gazzetta.gr

 

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