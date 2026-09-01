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Στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο τρεις φορές νικητής του Cyprus Gran Fondo

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε χρόνο 18:12.49, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο

Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τον Aidar Zakarin, ο οποίος συνεχίζει να ξεχωρίζει στη διεθνή ποδηλατική σκηνή, επιβεβαιώνοντας την υψηλή αγωνιστική του ποιότητα.

Ο τρεις φορές νικητής του Cyprus Gran Fondo ανέβηκε στο βάθρο του UCI Gran Fondo World Championships, που διεξάχθηκε στο Niseko της Ιαπωνίας, κατακτώντας την 3η θέση, στην ηλιακή κατηγορία 19-34 ανδρών, στην ατομική χρονομέτρηση.

Ο Zakarin ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε χρόνο 18:12.49, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο σε έναν αγώνα με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή στην πορεία ενός αθλητή που έχει συνδέσει το όνομά του με το Cyprus Gran Fondo, έχοντας πανηγυρίσει τρεις νίκες στη διοργάνωση της Κύπρου (2023, 2024, 2025).

Μέσω του Cyprus Gran Fondo, το οποίο διεξάγεται από την Activate Cyprus και κάθε χρόνο μαζεύει πέραν των 400 ποδηλατών, δίνεται η ευκαιρία στο 25% των συμμετεχόντων να βρεθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στον τελικό σταθμό του UCI Gran Fondo World Series.

Η διοργάνωση του Cyprus Gran Fondo ξεκίνησε από το 2012 ως Volkswagen Cyprus Cycling Tour, ενώ από το 2017 εντάχθηκε στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series. Για το 2027 το Cyprus Gran Fondo, που πραγματοποιείται με επίκεντρο την επαρχία της Πάφου, θα διεξαχθεί το τριήμερο 26-28 Μαρτίου.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Cyprus Gran Fondo 2027 στο https://www.activatecyprus.com/granfondocyprus.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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