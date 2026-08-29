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Έκανε το 2/2 με φοβερό Τζολάκη η Χαλ - Η επέμβασή του που «τρέλανε» την Premier League!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκανε το 2/2 με φοβερό Τζολάκη η Χαλ - Η επέμβασή του που «τρέλανε» την Premier League!

Η Χαλ επικράτησε 1-0 της Κόβεντρι εκτός έδρας και έκανε το 2/2 στην Premier League, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να είναι εκ νέου εξαιρετικός και να κρατά το μηδέν.

Χαλ για μεγάλα πράγματα! Μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι Τίγρεις πήραν και το ντέρμπι νεοφώτιστων ενάντια στην Κόβεντρι, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας και κάνοντας το 2/2 στην Premier League.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, κρατώντας το μηδέν και επεμβαίνοντας όποτε χρειάστηκε, με αποκορύφωμα την τρομερή του απόκρουση σε προσπάθεια του Αβονίγι στο 38ο λεπτό.

Το ματς κρίθηκε στο 82', όταν ο Μπελούμι έβγαλε τετ α τετ τον Μίλαρ και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, γράφοντας το τελικό 1-0. Κάπως έτσι, οι Γαλάζιοι παραμένουν χωρίς βαθμό και γκολ μετά από δύο αγωνιστικές, την ώρα που η Χαλ κάνει πορεία... πρωταθλητισμού με έξι πόντους και τέρματα 3-0.

Έσωσε το βαθμό στο 90΄η Έβερτον

Πάλι άγγιξε τη νίκη, πάλι έμεινε με το παράπονο... Όπως και στην πρεμιέρα στο «Έτιχαντ», έτσι και τώρα η Μπόρνμουθ κρατούσε στα χέρια της το τρίποντο μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως ένα γκολ στο 90΄από την Έβερτον σημάδεψε την ισοπαλία με το τελικό 1-1. Τα Κεράσια είχαν προηγηθεί στον αγώνα από το 41΄με γκολ του Σκοτ και κατάφεραν αν υπερασπιστούν το προβάδισμά τους μέχρι το 90΄. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο, ο Ταρκόφσκι βρήκε δίχτυα για την Έβερτον και διαμόρφωσε το τελικό 1-1 που κράτησε τους Toffees ψηλά στη βαθμολογία με τέσσερις βαθμούς και τη Μπόρνμουθ χωρίς νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα.

gazzetta.gr

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