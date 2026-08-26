Με τεσσάρα στα «αστέρια» η ΑΕΚ Αθηνών!

Η ΑΕΚάρα στ' αστέρια! Η ισοπεδωτική ΑΕΚ σκόρπισε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και προκρίθηκε πανηγυρικά για έκτη φορά στη League Phase του Champions League επιστρέφοντας στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Οι κιτρινόμαυροι ήταν ασταμάτητοι στο πρώτο μέρος, με τον Γιόβιτς να ανοίγει το σκορ στο 7' και τον Βάργκα να εκτελεί άλλες δύο φορές πριν το ημίωρο (12' και 29') μέσα σε... παροξυσμό στην Allwyn Arena. Στο δεύτερο η ΑΕΚ τελείωσε και τυπικά την υπόθεση – πρόκριση με τον Μαρίν να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι (55') μέσα σε πάρτι στην Allwyn Arena.

Η Ένωση θα βρίσκεται το απόγευμα της Πέμπτης (19:00) σε ένα από τα μπαλάκια της κλήρωσης στο Μονακό αγκαλιάζοντας τ' αστέρια του Champions League μετά από οκτώ χρόνια! Ντεμπούτο και για τον Αριάγκα που πέρασε αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Έτσι ξεκίνησαν

Την αναμενόμενη ενδεκάδα επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινώντας τον Βάργκα μαζί με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, οι Μαρίν και Κάιρινεν ήταν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά να επιστρέφει στην αριστερή πλευρά και τον Μάγερ στη δεξιά. Για τη Λέφσκι ο Χούλιο Βελάθκεθ ξεκίνησε με τον Βούτσοφ στο τέρμα, τους Θεντέγες, Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ και Αλνταΐρ Νέβες στην άμυνα, τους Μαϊκόν, Μουμπαρίκ και Σερτζίνιο στον άξονα, τους Ρεϊνάλντο και Όκο-Φλεξ στις δύο πτέρυγες και τον Εβερτον Μπάλα στην κορυφή.

Ισοπεδωτική ΑΕΚ, βρήκε τρία γκολ πριν το μισάωρο

Η ΑΕΚ μπήκε και... έπνιξε από την αρχή τη Λέφσκι, με το ξεκίνημα να είναι το ιδανικό για τους κιτρινόμαυρους που ήδη στο 12' ήταν με δύο γκολ μπροστά, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να... κοχλάζει! Μόλις στο 1' η ΑΕΚ απείλησε με δυνατό διαγώνιο σουτ του Μάγερ, το οποίο έβγαλε με το πόδι ο Βούτσοφ, ο οποίος ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη φοβερή κεφαλιά του Γιόβιτς. Στο 7' ο Ρότα έβγαλε μια άψογη σέντρα και ο Γιόβιτς, σηκώθηκε, νίκησε στον αέρα τον Σεραφίμοφ και με δυνατή κεφαλιά κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Η Ένωση φαινόταν αποφασισμένη για να βρει γρήγορα και ένα δεύτερο γκολ και το βρήκε με τον άλλο της φορ, τον Μπάρναμπας Βάργκα, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις της πρόκρισης. Μετά από στατική μπάλα, ο Ρέλβας που είχε μείνει μπροστά έπιασε την κεφαλιά και ο Βάργκα με ξερό σουτ έγραψε στο 12' το 2-0 μέσα σε μια... εκστασιασμένη Νέα Φιλαδέλφεια! Οι κιτρινόμαυροι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι, έχοντας ακόμα μια καλή τελική με απευθείας φάουλ του Μαρίν στο 16', το οποίο έβγαλε στη γωνία του ο Βούτσοφ.

Η Λέφσκι αλλού... πατούσε και αλλού βρισκόταν με την ΑΕΚ να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο και να φτάνει και σε τρίτο γκολ πριν το ημίωρο, με τον Βάργκα να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 29' ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ούγγρος επιθετικός με σκαστή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 3-0! Μάλιστα στο αμέσως επόμενο λεπτό η Ένωση είχε ευκαιρία και για τέταρτο τέρμα όταν ο Μάγερ στην προσπάθειά του να σουτάρει έβγαλε τον Κοϊτά φάτσα με τον Βούτσοφ αλλά αυτός έπιασε άσχημα το πλασέ κι ενώ είχε τη δυνατότητα και για πάσα. Η πρώτη απειλή της Λέφσκι στο παιχνίδι ήρθε στο 34' όταν ο Γιόβιτς έχασε την μπάλα χαμηλά, αλλά το διαγώνιο σουτ του Αλνταΐρ Νέβες πέρασε δίπλα από το κάθετο, ενώ δύο λεπτά αργότερα η ίδια κατάληξη είχε και η προβολή του Ντιμιτρόφ, σε ένα χρονικό σημείο που αναμενόμενα η ΑΕΚ είχε... κόψει ταχύτητα.

Ο Μαρίν με πέναλτι τελείωσε και τυπικά την πρόκριση στ' αστέρια

Η Λέφσκι ήταν αναγκασμένη να βγει για να σώσει οτιδήποτε κι αν σωζόταν με τον Εβερτον Μπάλα στο 47' να επιχειρεί ένα συρτό σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσια. Η ΑΕΚ παρά το 3-0 θα έπρεπε να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της, έχοντας στο 50' μια καλή στιγμή σε μακρινό σουτ του Μαρίν που έβγαλε ο Βούτσοφ και στην επαναφορά ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να πιάσει καλά το πλασέ. Πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, η ΑΕΚ έσβησε τις όποιες ελπίδες μπορούσε να έχει η Λέφσκι ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Ο Γιόβιτς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Αλνταΐρ Νέβες, ο Τουρπέν έδειξε τη βούλα του πέναλτι και ο Μαρίν στο 55' εκτέλεσε εύστοχα για το τέταρτο κιτρινόμαυρο γκολ μέσα σε πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα χτυπήματα του Μάγερ στην μπάλα ήταν λουκούμι και από ένα τέτοιο στο 60' η ΑΕΚ πλησίασε και πέμπτο τέρμα, όταν από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κροάτη η μπάλα βρήκε στο κάθετο με τους κιτρινόμαυρους να πιέζουν ψάχνοντας κι άλλο τέρμα. Ο Στρακόσια που είχε ένα ήρεμο βράδυ χρειάστηκε να επέμβει στο 66' σταματώντας το σουτ του Κούσο, με την ΑΕΚ να... σβήνει στη συνέχεια τον ρυθμό. Οι Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα (στο ντεμπούτο του) πέρασαν στο παιχνίδι στα πλαίσια και της διαχείρισης, ο Γκατσίνοβιτς στο 87' και στο 93' ανενόχλητος δεν μπόρεσε να βρει το πέμπτο γκολ, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει παίκτες και οπαδούς της Ένωσης να πανηγυρίζουν μαζί την πρόκριση στα αστέρια του Champions League!

MVP: Ο Βάργκα με τα δύο τέρματα που σημείωσε απέδειξε ότι είναι φορ ολκής κάνοντας δύο ευκαιρίες γκολ.

Στο ύψος τους: Από κοντά και ο Γιόβιτς που άνοιξε το σκορ με την κεφαλιά – κανονιά, εξαιρετικός ο Μάγερ με πολλή συμμετοχή στο παιχνίδι και ασίστ στο ένα από τα δύο τέρματα του Βάργκα, όπως και ο Ρότα στη δεξιά πλευρά με άψογη σέντρα για την ασίστ στο γκολ του Γιόβιτς.

Αδύναμος κρίκος: Η άμυνα της Λέφσκι πελαγοδρομούσε, με τον Σεραφίμοφ να είναι σε κακή βραδιά καθώς έχασε τον Γιόβιτς στο πρώτο γκολ, ενώ είναι και στο μαρκάρισμα του Βάργκα στο δεύτερο.

Η γκάφα: Την έκανε ο Βούτσοφ στο 3-0 της ΑΕΚ καθώς είδε την μπάλα να περνάει μέσα από τα χέρια του μετά την κεφαλιά του Βάργκα.

Το στραγάλι: Ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν έκανε μια πολύ καλή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Εκτόξευση για την ΑΕΚ στην ελίτ του Champions League με την Ένωση να επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με μια ισοπεδωτική εμφάνιση. Οι κιτρινόμαυροι... έπνιξαν τη Λέφσκι από το πρώτο μέρος και δεν της άφησαν κανένα περιθώριο παίρνοντας την πρόκριση για τ' αστέρια με ορμητικό τρόπο και τέσσερα γκολ! Συγκλονιστική η ατμόσφαιρα από τον κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια, που πανηγύρισε με την Ένωση την πρόκριση στη League Phase.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (86' Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (80' Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72' Μάνταλος), Βάργκα (80' Ζίνι), Γιόβιτς (86' Γκατσίνοβιτς)

Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάθκεθ): Βούτσοφ, Θεντέγες, Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ, Αλνταΐρ Νέβες, Μαϊκόν (63' Κούσο), Μουμπαρίκ, Σερτζίνιο (81' Μίτκοφ), Ρεϊνάλντο (63' Περέα), Οκο-Φλεξ (76' Σούλα), Εβερτον Μπάλα (63' Τρντιν)

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