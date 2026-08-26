Hoopshype: Δεύτερος κορυφαίος Ευρωπαίος όλων των εποχών ο Αντετοκούνμπο - Οι θέσεις Γκάλη-Σπανούλη

Η δημοφιλής σελίδα Hoopshype δημοσίευσε την ανανεωμένη της λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους όλων των εποχών και έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

«Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς τοποθετείται τρίτος, ενώ Πάου Γκασόλ και Τόνι Πάρκερ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Το Top 50 έχει δύο ακόμη Έλληνες, αλλά αρκετά χαμηλά: τον Νίκο Γκάλη στο 45 και τον Βασίλη Σπανούλη στο 50.

Αναλυτικά οι 50 κορυφαίοι Ευρωπαίοι στην ιστορία του μπάσκετ:

1. Ντιρκ Νοβίτσκι

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο

3. Νίκολα Γιόκιτς

4. Πάου Γκασόλ

5. Τόνι Πάρκερ

6. Λούκα Ντόντσιτς

7. Ρουντί Γκομπέρ

8. Μαρκ Γκασόλ

9. Ντράζεν Πέτροβιτς

10. Πέτζα Στογιάκοβιτς

11. Άρβιντας Σαμπόνις

12. Ντέτλεφ Σρεμπφ

13. Βλάντε Ντίβατς

14. Τόνι Κούκοτς

15. Νίκολα Βούτσεβιτς

16. Ντομάντας Σαμπόνις

17. Τζόακιμ Νόα

18. Αντρέι Κιριλένκο

19. Ρίκ Σμιτς

20. Γκόραν Ντράγκιτς

21. Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας

22. Ρίκι Ρούμπιο

23. Κρίσταπς Πορζίνγκις

24. Ντίνο Ράτζα

25. Ντανίλο Γκαλινάρι

26. Νικ Μπατούμ

27. Ντένις Σρούντερ

28. Σαρούνας Μαρτσουλιόνις

29. Γιόνας Βαλαντσιούνας

30. Χινταγέτ Τούρκογλου

31. Βικτόρ Γουεμπανιαμά

32. Μεχμέτ Οκούρ

33. Ντέγιαν Μποντιρόγκα

34. Χοσέ Καλδερόν

35. Κλιντ Καπέλα

36. Λάουρι Μάρκανεν

37. Χουάν Κάρλος Ναβάρο

38. Μπορίς Ντιό

39. Όου Τζι Ανουνόμπι

40. Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς

41. Άλπερεν Σενγκούν

42. Εβάν Φουρνιέ

43. Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς

44. Μάρτσιν Γκόρτατ

45. Νίκος Γκάλης

46. Ίβιτσα Ζούμπατς

47. Ντένι Άβντιγια

48. Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

49. Σουέν Νέιτερ

50. Βασίλης Σπανούλης

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