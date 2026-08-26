ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kάτοικος Πειραιά έως το 2029 ο Ζότα Σίλβα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Kάτοικος Πειραιά έως το 2029 ο Ζότα Σίλβα

Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στον Πειραιά μέχρι το 2029.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία του δανεισμού του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετατρέποντας τον Πορτογάλο από δανεικό σε μόνιμο μέλος του ρόστερ.

Ο 27χρονος που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης αλλά και πίσω από τον φορ, ενώ ήταν ο ένας εκ των δανεικών που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη Φόρεστ.

Οι άλλοι δύο είναι ο Ντάβιντ Κάρμο και ο Γκουστάβο Σα, αλλά οι δύο υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές. Για τον Κάρμο υπενθυμίζεται πως υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τους Πειραιώτες, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει πως είναι ποδοσφαιριστής των ερυθρόλευκων.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Μάριο Φουκκαρή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Προετοιμασία για τις πρώτες εξετάσεις

ΑΕΚ

|

Category image

Η μισή Σούπερ Λιγκ για Κούσουλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΕΛίστας ο Ευαγόρας Αντωνίου!

ΑΕΛ

|

Category image

H Ομόνοια, ο ΟΦΗ και οι... άλλοι 21 για μία θέση στην League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Λιβάκοβιτς από την Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Ανακοίνωσε sold out για την πρεμιέρα ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έγινε φουτσαλιστής ο Κεραυνός!

ΑΕΛ

|

Category image

Ανανέωσε και έστειλε δανεικό τον Ντουοντού ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με την Παρί για τον Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Έδωσε μάχη και την κέρδισε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μεγάλη μάχη της πρόκρισης: Ρεβάνς με φόντο τη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έπιασε δουλειά για ΑΠΟΕΛ ο Σέγιες

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιόβιτς σε… beast mode!

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη