Kάτοικος Πειραιά έως το 2029 ο Ζότα Σίλβα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στον Πειραιά μέχρι το 2029.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία του δανεισμού του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετατρέποντας τον Πορτογάλο από δανεικό σε μόνιμο μέλος του ρόστερ.

Ο 27χρονος που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης αλλά και πίσω από τον φορ, ενώ ήταν ο ένας εκ των δανεικών που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη Φόρεστ.

Οι άλλοι δύο είναι ο Ντάβιντ Κάρμο και ο Γκουστάβο Σα, αλλά οι δύο υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές. Για τον Κάρμο υπενθυμίζεται πως υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τους Πειραιώτες, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει πως είναι ποδοσφαιριστής των ερυθρόλευκων.

sport-fm.gr