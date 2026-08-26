Στο Champions League με διπλό επί της Λιόν η Φενέρ, ιστορική πρόκριση για Βίκινγκ!

Η Βίκινγκ, με νεύρο και πάθος, καθάρισε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και καπάρωσε το ολόχρυσο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι Νορβηγοί φιλοξένησαν τους Κροάτες για τον επαναληπτικό του 2-2 στο Ζάγκρεμπ και, με το επιβλητικό 3-1, πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Την ίδια ώρα, Φενέρμπαχτσε και Λιόν διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Γαλλία, μετά το 1-1 της Κωνσταντινούπολης, με τους Τούρκους να επικρατούν 2-1, κάνοντας ήδη όνειρα για τα αστέρια.

Η Βίκινγκ βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, καθώς ο Χότζα άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης για το 1-0 των Κροατών.

Η απάντηση των Νορβηγών, ωστόσο, ήταν γρήγορη και άμεση, με τη Βίκινγκ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 18ο λεπτό, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τρίπιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Βίκινγκ εμφανίστηκε πιο αποφασισμένη από ποτέ και, με το πόδι πατημένο στο γκάζι, έπιασε από τον λαιμό την Ντιναμό. Στο 48’ ο Αούστμπο έκανε την ολική ανατροπή για το 2-1, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 50’ ο Μόι έγραψε το 3-1, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, η Λιόν είδε τη Φενέρ να πυροβολεί δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, δείχνοντας τις άγριες διαθέσεις της. Ο Μουρίκι στο 24’ πέτυχε το 1-0, ενώ στο 28’ ο Μπράουν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με τον Άγγλο να γράφει το 2-0.

Το μόνο που κατάφερε η Λιόν ήταν απλώς να μειώσει σε 2-1 με τον Φοφανά, χωρίς βέβαια να καταφέρει κάτι παραπάνω, αποχαιρετώντας κάθε ελπίδα που είχε για τη League Phase του Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των playoffs του Champions League:

ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας 4-0 (4-0)

Βίκινγκ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3-1 (5-3)

Λιόν-Φενέρμπαχτσε 1-2 (2-3)

Τσέλιε-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Παράταση)

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