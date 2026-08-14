Πλησιάζει στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά

Όλο και πιο κοντά στη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, με την μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν ρεπορτάζ στο εξωτερικό, επισημαίνοντας πως οι «κόκκινοι» θα δαπανήσουν 125 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τους «πρωτευουσιάνους».

Από εκεί και πέρα, εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Γάλλος εξτρέμ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Μπαρκολά είχε ακουστεί πρόσφατα και για άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μπάγερν Μονάχου.

sport-fm.gr