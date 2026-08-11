Premier League: Οι 11 πιο ακριβοπληρωμένοι βγάζουν 3,37 εκατ. λίρες... την εβδομάδα

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Premier League, με τους οπαδούς του ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο να αδημονούν για το μοναδικό θέαμα που θα προσφέρει για άλλη μία χρονιά.

Το κατά γενική ομολογία κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο δεν θα μπορούσε παρά να είναι το πλουσιότερο και το πιο ακριβοπληρωμένο, καθώς τα αμέτρητα μεγάλα ονόματα αμείβονται με υψηλότατες απολαβές.

Για να αποδείξει το συγκεκριμένο στοιχείο της Premier League, το Football 365 συνέθεσε την ενδεκάδα με τις υψηλότερες εβδομαδιαίες αποδοχές, επιλέγοντας τον πιο υψηλότερα αμειβόμενο σε κάθε θέση.

Ο ιστότοπος διάλεξε σχηματισμό 4-3-3, με κάθε παίκτη να έχει παίξει τουλάχιστον μερικά παιχνίδια στη θέση του τις τελευταίες σεζόν, με τους 11 πρώτους αθροιστικά να βάζουν στην τσέπη τους το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 3,37 εκατ. λιρών.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι αστέρες της Premier League

1. Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Μάντσεστερ Σίτι) – 265.000 λίρες

Ο Ιταλός τερματοφύλακας, τον οποίο η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι για μόλις 25 εκατομμύρια λίρες, έχει τον μεγαλύτερο εβδομαδιαίο μισθό από οποιονδήποτε άλλο τερματοφύλακα της Premier League, ξεπερνώντας τον δεύτερο Άλισον κατά 115.000 λίρες.

Αλλά, για τον αναμφισβήτητα καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο, και για έναν από τους πλουσιότερους συλλόγους στον κόσμο, το υψηλό κόστος μισθοδοσίας του Ντοναρούμα δεν αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη Σίτι.

2. Ντόμινικ Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ) - 250.000 λίρες

Σίγουρα ο Ούγγρος αστέρας είναι πιο γνωστός για τις εμφανίσεις του στο κέντρο της Λίβερπουλ, ωστόσο το Football365 για να τον χωρέσει στην ενδεκάδα, τον έβαλε να παίξει εκτός της φυσικής του θέσης, αν και το δικαιολογεί από το γεγονός πως την περασμένη σεζόν έκανε οκτώ εμφανίσεις ως δεξιός μπακ. Ο Ρις Τζέιμς της Τσέλσι που είναι δεξί μπακ, αμείβεται με μόλις 200.000 λίρες και γι' αυτό έμεινε εκτός 11άδας.

3. Γουίλιαμ Σαλίμπα (Άρσεναλ)- 250.000 λίρες

Ένας ακόμη από τους χαμηλότερα αμειβόμενους παίκτες της ομάδας που συνέθεσε το Football365, ο Σαλίμπα, τοποθετείται στη δεξιά πλευρά του κεντρικού αμυντικού στην πιο ακριβή ενδεκάδα της Premier League.

Ο 25χρονος είναι ο τέταρτος υψηλότερα αμειβόμενος παίκτης της Άρσεναλ και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρόσφατης επιτυχίας τους με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς ξεχωρίζει πάντα στην άμυνα των Gunners τα τελευταία χρόνια.

4. Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) - 350.000 λίρες

Ο δεύτερος υψηλότερα αμειβόμενος παίκτης στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο Φαν Ντάικ, δεν θα μπορούσε να μην βρει θέση σε αυτήν την ομάδα. Ο Ολλανδός αμυντικός είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, αμυντικός στον κόσμο εδώ και αρκετά χρόνια, κερδίζοντας πολλά βραβεία παίκτη της σεζόν σε διάφορες διοργανώσεις, ενώ τερμάτισε δεύτερος στην κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα το 2019.

Όχι μόνο είχε μια πολύ εντυπωσιακή προσωπική και συλλογική καριέρα, αλλά έχει επίσης μπει δυναμικά στη συζήτηση για τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό στην ιστορία της Premier League.

5. Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι) - 250.000 λίρες

Ο εντυπωσιακός Κροάτης αμυντικός αποτέλεσε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του πρώην προπονητή Πεπ Γκουαρντιόλα, είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε στο κέντρο της, αν και στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε σοβαρά τον Ιανουάριο και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

6. Ράιαν Γκράβενμπερχ (Λίβερπουλ) - 280.000 λίρες

Μια σημαντική δύναμη στη μεσαία γραμμή, ο Ολλανδός αστέρας ήταν κυρίαρχος στη σεζόν 2024-25 που η Λίβερπουλ κατέκτησε τον τίτλο. Αν και η απόδοση της ομάδας έχει πέσει αισθητά έκτοτε, ο Γκράβενμπερχ παραμένει μια σημαντική προσωπικότητα για τους δύο φορές νικητές της Premier League τα τελευταία χρόνια.

7. Μπρούνο Φερνάντες (Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ)- 300.000 λίρες

Παρά το γεγονός ότι συνήθως παίζει σε ελαφρώς πιο επιθετικό ρόλο, συχνά ως νούμερο 10, ο Φερνάντες έχει επίσης εμπειρία παίζοντας στο κέντρο της μεσαίας γραμμής.

Και το ταλέντο του είναι αναμφισβήτητο. Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε το ρεκόρ ασίστ της Πρέμιερ Λιγκ πέρυσι, συγκεντρώνοντας 21 κατά τη διάρκεια της σεζόν.

8. Τζακ Γκρίλις (Μάντσεστερ Σίτι) - 300.000 λίρες

Λαμβάνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 300.000 λιρών την εβδομάδα, ο Τζακ Γκρίλις αποτελεί ίσως την πιο δύσκολη περίπτωση να δικαιολογήσει κανείς το τόσο υψηλό του κασέ.

Ενώ γνώρισε επιτυχία για τη Μάντσεστερ Σίτι, ιδιαίτερα στη σεζόν που κατέκτησε το τρεμπλ, έκτοτε έχει σταλεί δανεικός στην Έβερτον, όπου η σεζόν του ήταν προβληματική λόγω των τραυματισμών. Ικανός να παίζει στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση, ο Γκρίλις ελπίζει να επιστρέψει στην ομάδα της Σίτι την επόμενη σεζόν.

9. Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ) - 300.000 λίρες

Ο απόφοιτος της ακαδημίας της Άρσεναλ είναι πολύ αγαπητός στο Emirates, ωστόσο ομολογουμένως δεν είχε την πιο δυνατή σεζόν πέρυσι, καταγράφοντας 11 γκολ για τους Gunners σε όλες τις διοργανώσεις, η χαμηλότερή απόδοσή του από τη σεζόν 2020-21.

10. Μάρκους Ράσφορντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) - 300.000 λίρες

Ο Ράσφορντ πρόσφατα αναζωογόνησε την καριέρα του μετά από μερικές πολύ κακές περιόδους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παίζοντας για την Μπαρτσελόνα ως δανεικός. Κάποιες καλές εμφανίσεις δεν ήταν αρκετές για να τον κρατήσουν στην Ισπανία, ωστόσο του επέτρεψαν να είναι ανάμεσα στις επιλογές της εθνικής ομάδας της Αγγλίας αυτό το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, όπου μέτρησε δύο γκολ σε έξι συμμετοχές.

Το πού θα παίξει ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την επόμενη σεζόν παραμένει ασαφές, ωστόσο δεν θα ήταν μια κακή μεταγραφή αν οι μισθοί του μπορούσαν να γίνουν πιο διαχειρίσιμοι.

11. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) - 525.000 λίρες

Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση από τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Premier League και πιθανότατα το μεγαλύτερο αστέρι του πρωταθλήματος. Από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στο Νησί το 2022, ο Χάαλαντ, έχει γράψει ιστορία και συνεχίζει ακάθεκτος. Με 112 γκολ σε 132 αγώνες πρωταθλήματος, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταρρίψει πολλά ρεκόρ, αν παραμείνει στη Σίτι μέχρι το τέλος του συμβολαίου του.

insider.gr