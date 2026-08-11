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ΕΟΚ για απουσία Αντετοκούνμπο: «Δεν υπήρξε οικονομικό θέμα-Ζητήθηκε η αρωγή του, αλλά...»

ΓΗΠΕΔΟ

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ΕΟΚ για απουσία Αντετοκούνμπο: «Δεν υπήρξε οικονομικό θέμα-Ζητήθηκε η αρωγή του, αλλά...»

Τι αναφέρει η ΕΟΚ για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας για τα «παράθυρα».

Διευκρινίσεις για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας για τα κρίσιμα παιχνίδια με Λετονία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνει η ΕΟΚ. Όπως αναφέρει, δεν πρόκειται για οικονομικό θέμα σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια του σούπερ σταρ των Χιτ, αλλά δεν κατέστη εφικτό να έρθει «... λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του».

Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΕΟΚ:

«Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμoντούροβ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο».

sport-fm.gr

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