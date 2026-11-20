Το τριήμερο στο γαλλικό πρωτάθλημα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική της Ligue 1, με τη δράση να επιστρέφει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Η πρωτοπόρος Παρί Σεν Ζερμέν δοκιμάζεται στην έδρα της φορμαρισμένης Νις, η Λιλ υποδέχεται τη Λιόν σε ένα από τα μεγάλα παιχνίδια του Σαββάτου, ενώ βαθμούς που έχουν ιδιαίτερη σημασία αναζητούν Τρουά και Χάβρη στη μάχη της ουράς.

Η δράση αρχίζει την Παρασκευή με το Τρουά–Χάβρη (21:45), ένα παιχνίδι στο οποίο οι βαθμοί έχουν ιδιαίτερο βάρος. Η γηπεδούχος είναι 17η με οκτώ βαθμούς, ενώ η Χάβρη βρίσκεται με μόλις δύο και ακόμη ψάχνει την πρώτη της νίκη. Μετά την ήττα από τη Λοριάν, οι φιλοξενούμενοι δοκιμάζουν μια νέα αρχή με τον Βαλεριάν Ισμαέλ στον πάγκο. Η Τρουά, από την πλευρά της, κράτησε την Παρί στο 1-0 πριν από τη διακοπή, αλλά έφυγε ξανά χωρίς βαθμό.

Το παιχνίδι ανάμεσα στη Νις και την Παρί Σεν Ζερμέν (18:15) συγκεντρώνει τα βλέμματα το Σάββατο. Οι γηπεδούχοι έχουν ανέβει στην 6η θέση με 17 βαθμούς, προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες και παραμένουν αήττητοι στο γήπεδό τους. Απέναντί τους, όμως, θα βρεθεί μια Παρί που έχει κερδίσει επτά διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος. Το τελευταίο, απέναντι στην Τρουά, κρίθηκε με το οριακό 1-0.

Στο Λιλ–Λιόν (21:45) διασταυρώνονται δύο διαφορετικές συγκυρίες. Η Λιλ επέστρεψε από τη Ρεν με νίκη 2-1, έφτασε τους 21 βαθμούς και μετρά πέντε αγωνιστικές χωρίς ήττα. Η 5η Λιόν έχει 17 βαθμούς, αλλά το 2-0 από την Μπρεστ ήταν η τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας ήττα της. Για τους γηπεδούχους είναι ευκαιρία να μείνουν κοντά στην Παρί.

Την Κυριακή η Παρί FC υποδέχεται την Ανζέ (16:00) έχοντας πια μια θέση στο βάθρο να υπερασπιστεί. Ο Λασίν Σιναγιόκο της χάρισε το 1-0 στην έδρα της Οσέρ, έφτασε τα εννέα γκολ στο πρωτάθλημα και η ομάδα του ανέβηκε 3η με 20 βαθμούς. Η Ανζέ, 16η με οκτώ, έρχεται από ήττα 2-0 κόντρα στη Νις και έχει μείνει χωρίς γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της

Η αυλαία πέφτει στη Μασσαλία, όπου η Μαρσέιγ θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί των πέντε νικών της κόντρα στη Λε Μαν (21:45) Το 2-1 μέσα στην έδρα της Λανς την ανέβασε 4η με 18 βαθμούς, δύο πίσω από την Παρί FC. Η Λε Μαν, 15η με οκτώ βαθμούς, απέσπασε 1-1 από τη Μονακό πριν από τη διακοπή, όμως έχει συμπληρώσει πέντε αγωνιστικές χωρίς τρίποντο.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 20/11

Τρουά-Χάβρη (21:45)

Σάββατο 21/11

Νις-Παρί Σεν Ζερμέν (18:15)

Λιλ-Λιόν (21:45)

Λανς-Τουλούζ (21:45)

Μονακό-Οσέρ (21:45)

Στρασβούργο-Μπρεστ (21:45)

Κυριακή 22/11

Παρί FC-Ανζέ (16:00)

Λοριάν-Ρεν (18:15)

Μαρσέιγ-Λε Μαν (21:45)

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 27/11

Μπρεστ-Παρί FC (21:45)

Σάββατο 28/11

Ανζέ-Λανς (18:15)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λοριάν (21:45)

Λε Μαν-Λιλ (21:45)

Χάβρη-Στρασβούργο (21:45)

Νις-Τρουά (21:45)

Κυριακή 29/11

Οσέρ-Μαρσέιγ (16:00)

Τουλούζ-Ρεν (18:15)

Λιόν-Μονακό (21:45)

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