Tην ερχόμενη Κυριακή (22/11, 19:00) ο Απόλλωνας παίζει απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, στο τρίτο συναπάντημά τους, αφού την είχε αντιμετωπίσει και δύο φορές τη σεζόν 2024-25, στην παρθενική συμμετοχή των πρασίνων στην Α’ Κατηγορία. Από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε εκείνα τα δυο ματς, μονάχα πέντε βρίσκονται κι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού.

Στον εντός έδρας αγώνα της 20ής Οκτωβρίου 2024, είχαν παίξει οι Βέισμπεκ και Μαλεκκίδης, ενώ κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Λέουβενμπεργκ. Ο πρώτος μάλιστα είχε ανοίξει το σκορ στη νίκη με 2-0 των γαλάζιων. Ο Βέισμπεκ ήταν βασικός και στο παιχνίδι του β’ γύρου, στο οποίο ο Απόλλωνας ηττήθηκε με 2-1. Σε εκείνο το ματς τερματοφύλακας ήταν ο Κουν, με τον Ντανίλο Σπόλιαριτς να είναι επίσης στο αρχικό σχήμα.

Γι’ αυτή την τρίτη συνάντησή τους, ο Απόλλωνας θα επιδιώξει τη δεύτερη νίκη σε βάρος των πρασίνων, ώστε να επιστρέψει και στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική. Στα θετικά για τον καταρτισμό των πλάνων του Ερνάν Λοσάδα η επιστροφή σημαντικών παικτών, όπως οι Μαλεκκίδης και Εσκρίτσε που εξέτισαν την ποινή της τιμωρίας τους, καθώς και των τραυματιών Ροντρίγκες, Σπόλιαριτς και Ασόρο.