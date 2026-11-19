Ιδιαίτερη ήταν η βραδιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντιμετώπισε για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του, τους Μιλγουόκι Μπακς, και οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 137-130, φτάνοντας μία ανάσα από το triple-double.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Είχε 7/11 δίποντα, 13/16 βολές, ενώ πρόσθεσε ένα κλέψιμο και μία τάπα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της έκτης διαδοχικής νίκης των Χιτ.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή συναισθηματική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε απέναντι στην ομάδα με την οποία συνδέθηκε όσο λίγοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του NBA, πριν από τη μετακίνησή του στο Μαϊάμι.

Οι Χιτ είχαν τον έλεγχο για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, φτάνοντας μάλιστα να προηγηθούν ακόμη και με 30 πόντους διαφορά. Ωστόσο, οι Μπακς δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και στα τελευταία έξι λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πραγματοποίησαν εντυπωσιακή αντεπίθεση, με επιμέρους σκορ 30-9, μειώνοντας τη διαφορά στους επτά πόντους.

Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, το Μαϊάμι διατήρησε το προβάδισμά του και έφτασε σε μία ακόμη νίκη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, τους 21 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ πρόσθεσε 24 πόντους, έχοντας εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια με 6/7 τρίποντα.

Οι Χιτ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 22 εύστοχα τρίποντα, με τους Κλέι Τόμπσον και Ράιαν Κόνγουελ να συνεισφέρουν από 13 πόντους. Ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 11 και ο Μπόμπι Πόρτις εννέα.

Από την πλευρά του Μιλγουόκι, ο Κάιλ Κούζμα ήταν ο πρώτος σκόρερ με 26 πόντους, ενώ ο Μπρέιντεν Μπέρις σημείωσε 20. Οι Μπακς γνώρισαν την 11η συνεχόμενη ήττα τους, υποχωρώντας στο απογοητευτικό 1-14, που αποτελεί το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας τους σε 15 παιχνίδια.

Μάλιστα, πρόκειται για το μεγαλύτερο αρνητικό σερί της ομάδας από τον Νοέμβριο του 2013, όταν ο Αντετοκούνμπο βρισκόταν στην πρώτη του χρονιά στο NBA.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η υποδοχή των Χιτ στους πρώην παίκτες τους, Τάιλερ Χίρο, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, Κελέλ Γουέαρ και Κάσπαρας Γιακουτσιόνις, οι οποίοι μετακινήθηκαν στο Μιλγουόκι στο πλαίσιο της ανταλλαγής για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο και του Πόρτις. Η ομάδα του Μαϊάμι τούς τίμησε με ειδικό βίντεο, θυμίζοντας στιγμές από την παρουσία τους στον σύλλογο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Χιτ, μετά το αρχικό 0-4, έχουν πραγματοποιήσει εντυπωσιακή ανατροπή στην πορεία τους, μετρώντας πλέον εννέα νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια. Παράλληλα, έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 127 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να βρεθούν πίσω στο σκορ.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς-Μέμφις Γκρίζλις 121-124

Ιντιάνα Πέισερς-Χιούστον Ρόκετς 104-119

Μαϊάμι Χιτ-Μιλγουόκι Μπακς 137-130

Ορλάντο Μάτζικ-Φιλαδέλφεια Σίξερς 116-121

Μπρούκλιν Νετς-Σικάγο Μπουλς 107-137

Τορόντο Ράπτορς-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 99-103

Ντάλας Μάβερικς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 116-94

Νιου Όρλεανς Πέλικανς-Ντιτρόιτ Πίστονς 109-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Ατλάντα Χοκς 112-117

Ντένβερ Νάγκετς-Μπόστον Σέλτικς 105-101

Λος Άντζελες Λέικερς-Γιούτα Τζαζ 97-109

Σακραμέντο Κινγκς-Φοίνιξ Σανς 107-128

sport-fm.gr