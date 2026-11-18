Το διάστημα απουσίας του Τέιλορ στον ΠΑΟΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Κηφισιά χωρίς τον Γκρεγκ Τέιλορ που υπέστη θλάση. Αναμονή για την έναρξη εργασιών στο Καυτανζόγλειο.
Με μία επιστροφή και μία απουσία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του εν όψει του αγώνα με την Κηφισιά (22/11, 19:30) ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να μπει στην επανέναρξη του πρωταθλήματος με τρίποντο και ο Αλέσιο Λίσι καταστρώνει πλάνο χωρίς τον Γκρεγκ Τέιλορ.
Ο μπακ του ΠΑΟΚ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο όταν επιχείρησε να εκτελέσει κόρνερ και όλα δείχνουν ότι θα απουσιάσει για ένα διάστημα δύο εβδομάδων. Αντίθετα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει μπει κανονικά στο πρόγραμμα και υπολογίζεται.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα του γηπέδου, το 2027 βάσει χρονοδιαγράμματος η Τούμπα θα κλείσει και ο ΠΑΟΚ περιμένει την έναρξη των εργασιών στο Καυτανζόγλειο για να δοθεί ευρωπαϊκή άδεια. Το Στάδιο, άλλωστε, θα πρέπει να είναι έτοιμο έως τον Ιούνιο του 2027.
athletiko.gr