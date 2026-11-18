Με μία επιστροφή και μία απουσία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του εν όψει του αγώνα με την Κηφισιά (22/11, 19:30) ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να μπει στην επανέναρξη του πρωταθλήματος με τρίποντο και ο Αλέσιο Λίσι καταστρώνει πλάνο χωρίς τον Γκρεγκ Τέιλορ.

Ο μπακ του ΠΑΟΚ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο όταν επιχείρησε να εκτελέσει κόρνερ και όλα δείχνουν ότι θα απουσιάσει για ένα διάστημα δύο εβδομάδων. Αντίθετα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει μπει κανονικά στο πρόγραμμα και υπολογίζεται.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα του γηπέδου, το 2027 βάσει χρονοδιαγράμματος η Τούμπα θα κλείσει και ο ΠΑΟΚ περιμένει την έναρξη των εργασιών στο Καυτανζόγλειο για να δοθεί ευρωπαϊκή άδεια. Το Στάδιο, άλλωστε, θα πρέπει να είναι έτοιμο έως τον Ιούνιο του 2027.

athletiko.gr