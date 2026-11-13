Ζιντάν: «Η Ιταλία ήταν καλύτερη στο πρώτο ματς, αλλά τώρα κέρδισε»

Την ανωτερότητα της Ιταλίας στην αποτελεσματικότητα, αλλά όχι απαραίτητα και στην αγωνιστική εικόνα, αναγνώρισε ο Ζινεντίν Ζιντάν μετά την ήττα της Γαλλίας με 3-1 στο «Σαν Σίρο», αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε κυρίως στην εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, επισημαίνοντας ότι οι «τρικολόρ» παρουσίασαν σημαντικά αμυντικά προβλήματα. «Ξεκινήσαμε καλά και ήμασταν αποτελεσματικοί στην κατοχή της μπάλας, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, κυρίως αμυντικά. Δεν μας έλειψε το θάρρος. Παραμείναμε στο παιχνίδι, όμως μετά το 2-1 υποχωρήσαμε. Είναι μέρος της διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζιντάν υπερασπίστηκε παράλληλα τις επιλογές του, ιδιαίτερα τη χρησιμοποίηση του Μαλό Γκουστό, ο οποίος υπέπεσε σε πέναλτι. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση ρίσκο να τον χρησιμοποιήσω. Έκανε ένα φάουλ που οδήγησε σε πέναλτι, αλλά αυτά συμβαίνουν. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε παίκτες εξαιτίας ενός αγώνα», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αμυντικά προβλήματα ήταν συνολικά και όχι αποτέλεσμα της παρουσίας ενός ποδοσφαιριστή.

Ανάλογη ήταν η τοποθέτησή του και για τον Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος δεν είχε την ίδια απόδοση μετά την ανάπαυλα. «Δεν μπορείς να παίζεις πάντα στο υψηλότερο επίπεδο για 90 λεπτά. Ο Ολίσε έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν ήταν μόνο εκείνος που έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ολόκληρη η ομάδα», τόνισε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ενημέρωση για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκών ενοχλήσεων. «Ελπίζω ότι θα είναι διαθέσιμος για την Τουρκία. Αυτό είναι το πλάνο μας. Αποφασίσαμε να μην πάρουμε ρίσκο απόψε, επειδή αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα», εξήγησε ο Ζιντάν, με τη Γαλλία να χρειάζεται πλέον τη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Πάντως, η πιο χαρακτηριστική ατάκα του αφορούσε την ίδια την Ιταλία, καθώς ο Γάλλος προπονητής υποστήριξε ότι η ομάδα του αντιμετώπισε έναν αντίπαλο που είχε παρουσιάσει ακόμη καλύτερη εικόνα στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση.

«Αμυντικά η Ιταλία έκανε περίπου το ίδιο παιχνίδι με εκείνο του πρώτου αγώνα, γιατί αυτό το κάνει εξαιρετικά. Με την μπάλα στα πόδια, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήταν καλύτερη στο πρώτο ματς στη Γαλλία. Όμως σήμερα κέρδισε και δεν υπάρχει τίποτα να πούμε», δήλωσε.