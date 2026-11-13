Ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις ο μέχρι πρότινος τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ έληξε. Λίγη ώρα μετά την εκπληκτική εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι και τη νίκη με 101-72 για την 11η αγωνιστική της Euroleague, o αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, έδωσε την είδηση, στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ντόρσεϊ αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των ερυθρόλευκων από την Παρασκευή (13/11).

Ο Χρήστος Μπαφές είπε συγκεκριμένα: «Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε, την Παρασκευή στις 12:00 θα είναι κανονικά στην ομαδική προπόνηση».

Ο Ντόρσεϊ είχε τιμωρηθεί στις 22 Οκτωβρίου, αφού πρώτα είχε απολογηθεί στις 16 Οκτωβρίου, με χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμό από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μετά το ξέσπασμα και τη δημόσια διαμαρτυρία του για το συμβόλαιο και τον χρόνο συμμετοχής του στις 14 Οκτωβρίου. Είχε αποκλειστεί αμέσως μετά από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.