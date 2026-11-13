Έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δάκρυα αλλά και τεράστια αποζημίωση ο Κάρικ

Ο Μάικλ Κάρικ αποτελεί από χθες παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από μόλις 11 μήνες στο τιμόνι της ομάδας.

Σύμφωνα με την Sun, ο 45χρονος προπονητής έκλαψε αποχαιρετώντας χθες τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στο Κάρινγκτον.

Πάντως ο άλλοτε άσος των «κόκκινων διαβόλων» μπορεί να βρει παρηγοριά στην παχυλή αποζημίωση που πήρε για τη λύση του συμβολαίου του, καθώς σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ θα εισπράξει 6 εκατ. ευρώ!

Ο Κάρικ σε 32 αγώνες στον πάγκο της Γιουνάιτεντ είχε 15 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες, ωστόσο μετά τα περσινά καλά δείγματα γραφής της ομάδας, φέτος η πορεία της ήταν απογοητευτική και μετά από 10 αγωνιστικές βρίσκεται στη ζώνη υποβιβασμού της Premier League.

Αντικαταστάτης του στον πάγκο θα είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος συμφώνησε ήδη για δυόμισι χρόνια, με τη Γιουνάιτεντ να πληρώνει 8,85 εκατ. ευρώ στην ομοσπονδία των ΗΠΑ για να σπάσει το συμβόλαιό του.

sport-fm.gr