Ο Ολυμπιακός κράτησε τη Ρεν στο μηδέν μετά από 8 μήνες!

Ο Ολυμπιακός πήρε… σβηστά τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Ραζόν Παρκ», ανέβηκε στους 10 και συνεχίζει την πορεία του προς την πρώτη οκτάδα του Europa League.

Το τελικό αποτέλεσμα (0-0) ήταν ένα δείγμα της αμυντικής βελτίωσης των «ερυθρόλευκων» μέσα σε λίγες ημέρες, το οποίο γίνεται ακόμη πιο σημαντικό αν αντιληφθεί κανείς ποιον αντίπαλο κράτησαν στο μηδέν.

Διότι η Ρεν είναι μια ομάδα που μεταλλάσσεται στην έδρα της, φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα και κυριαρχεί. Ενδεικτικό είναι πως για να βρούμε την τελευταία φορά που η ομάδα από τη Βρετάνη δεν βρήκε δίχτυα στο «Ραζόν Παρκ» ήταν στις 22 Μαρτίου, σχεδόν οκτώ μήνες πριν δηλαδή σε ένα ματς πρωταθλήματος με τη Μετς (0-0).

Όσον αφορά την Ευρώπη, τελευταία φορά που η Ρεν δεν σκόραρε εντός έδρας ήταν στις 24 Οκτωβρίου του 2019 όταν ηττήθηκε εντός έδρας από την Κλουζ με 1-0 για τη φάση των ομίλων του Europa League!

sport-fm.gr