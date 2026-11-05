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Europa League: Ματς για όλα τα γούστα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Πέραν φυσικά του εκτός έδρας αγώνα του ΟΦΗ με την Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, υπάρχουν αμφίρροπα παιχνίδια.

Σοσιεδάδ-Λιόν και Κρίσταλ Πάλας-Χόφενχαϊμ ξεχωρίζουν από το πρώτο σετ, που κάνει σέντρα στις 19.45, ενώ στις 22:00 υπάρχουν οι αναμετρήσεις Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ , Άλκμααρ – Γιουβέντους και Σέλτικ – Μπεσίκτας μεταξύ άλλων.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Ρεν (Γαλλία) – Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Μίλαν (Ιταλία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 19:45

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) – Λιόν (Γαλλία) 19:45

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Μπόρνμουθ (Αγγλία) 19:45

Άντερλεχτ (Βέλγιο) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:45

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 19:45

Ναϊμέχεν (Ολλανδία) – Ομόνοια (Κύπρος) 19:45

Λίλεστρομ (Νορβηγία) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 19:45

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 19:45

Λεβερκούζεν (Γερμανία) – Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00

Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 22:00

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00

Σάντερλαντ (Αγγλία) – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00

Θέλτα (Ισπανία) – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Τορένσε (Πορτογαλία) – Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 22:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) – ΟΦΗ (Ελλάδα) 22:00

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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