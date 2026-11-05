Conference League: Δράσης συνέχεια με την 3η αγωνιστική της League Phase

Δράσης συνέχειας απόψε στο Conference League, με την 3η αγωνιστική της League Phase του!

Το... πρώτο πιάτο θα σερβιριστεί στις 19:45, όταν θα ξεκινήσουν οι 9 πρώτες αναμετρήσεις της βραδιάς! Η Αταλάντα θα υποδεχθεί την Καϊράτ Αλμάτι και σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Άγιαξ θα δοκιμαστεί στη Δανία και στην έδρα της Μίντιλαντ. Ταυτόχρονα, η Τράμπζονσπορ θα φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ και η Τουν θα κοντράρεται με την Χαρτς.

Η βραδιά θα συνεχιστεί στις 22:00, όταν θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, ξεχωρίζει αυτό της Χετάφε με την Μπράιτον, ενώ η Πάφος θα δοκιμαστεί στην Ολλανδία και στην έδρα της Τβέντε, Επιπλέον, η Νόρτζελαντ, θα έχει δύσκολο έργο στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Μονακό.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5/44

19:45

Άαρχους-Μπράγκα

Αταλάντα-Καϊράτ Αλμάτι

Μίντιλαντ-Άγιαξ

Τουν-Χαρτς

Ερυθρός Αστέρας-Ίντερ Εσκάλδες

Κουόπιο-Γάνδη

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Χάιντουκ Σπλιτ

Μιάλμπι-Μπόρατς

Τραμπζονσπόρ-Φράιμπουργκ

22:00

Μονακό-Νόρντζελαντ

Κοπεγχάγη-Ιβέρια Τιφλίδας

Λουγκάνο-Κάουνο Ζαλγκίρις

Τβέντε-Πάφος

Χετάφε-Μπράιτον

Σιντ Τρούιντεν-Μπραν

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ρίγα-Γιάμπλονετς

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα-Εγνάτια

sport-fm.gr