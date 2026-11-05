Conference League: Δράσης συνέχεια με την 3η αγωνιστική της League Phase
ΓΗΠΕΔΟ
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Δράσης συνέχειας απόψε στο Conference League, με την 3η αγωνιστική της League Phase του!
Το... πρώτο πιάτο θα σερβιριστεί στις 19:45, όταν θα ξεκινήσουν οι 9 πρώτες αναμετρήσεις της βραδιάς! Η Αταλάντα θα υποδεχθεί την Καϊράτ Αλμάτι και σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Άγιαξ θα δοκιμαστεί στη Δανία και στην έδρα της Μίντιλαντ. Ταυτόχρονα, η Τράμπζονσπορ θα φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ και η Τουν θα κοντράρεται με την Χαρτς.
Η βραδιά θα συνεχιστεί στις 22:00, όταν θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, ξεχωρίζει αυτό της Χετάφε με την Μπράιτον, ενώ η Πάφος θα δοκιμαστεί στην Ολλανδία και στην έδρα της Τβέντε, Επιπλέον, η Νόρτζελαντ, θα έχει δύσκολο έργο στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Μονακό.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 5/44
19:45
Άαρχους-Μπράγκα
Αταλάντα-Καϊράτ Αλμάτι
Μίντιλαντ-Άγιαξ
Τουν-Χαρτς
Ερυθρός Αστέρας-Ίντερ Εσκάλδες
Κουόπιο-Γάνδη
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Χάιντουκ Σπλιτ
Μιάλμπι-Μπόρατς
Τραμπζονσπόρ-Φράιμπουργκ
22:00
Μονακό-Νόρντζελαντ
Κοπεγχάγη-Ιβέρια Τιφλίδας
Λουγκάνο-Κάουνο Ζαλγκίρις
Τβέντε-Πάφος
Χετάφε-Μπράιτον
Σιντ Τρούιντεν-Μπραν
Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ρίγα-Γιάμπλονετς
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα-Εγνάτια
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