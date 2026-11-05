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Ο ΟΦΗ ψάχνει ένα μεγάλο «διπλό» στο Βουκουρέστι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η μέχρι τώρα παρουσία των Κρητικών στη League Phase του Europa League έχει δείξει ότι μπορούν να σταθούν με αξιώσεις

Με ξεκάθαρη επιδίωξη να φύγει με βαθμολογικό όφελος απ’ το Βουκουρέστι, ει δυνατόν και με το «διπλό», ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (5/1, 22:00) τη Χάποελ Μπερ Σεβά, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια της εφετινής ευρωπαϊκής του διαδρομής.

Η μέχρι τώρα παρουσία των Κρητικών στη League Phase του Europa League έχει δείξει ότι μπορούν να σταθούν με αξιώσεις απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Η νίκη επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα, η οριακή ήττα από τη Ρεν στη Γαλλία με γκολ στο 90ό λεπτό και η ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ για τους Κρητικούς. Και σε κάθε περίπτωση ο ΟΦΗ δεν έχει λόγο να αντιμετωπίσει διαφορετικά τη νέα «δοκιμασία» που έχει μπροστά του στη ρουμανική πρωτεύουσα όπου θα αγωνιστεί σε ουδέτερο γήπεδο.

Άλλωστε, αν υπάρχουν δύο αναμετρήσεις στις οποίες οι «ασπρόμαυροι» έχουν θέσει ως βασικό στόχο τη συγκομιδή βαθμών, αυτές είναι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και εκείνη που ακολουθεί με τη Λεχ Πόζναν στο Παγκρήτιο στην 5η αγωνιστική της League Phase (26/11).

Ο Χρήστος Κόντης έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να διατηρήσουν την ίδια ένταση και αποφασιστικότητα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ανεξαρτήτως αντιπάλου και εξέλιξης του αγώνα. Αυτή ήταν, άλλωστε, η νοοτροπία που τους οδήγησε και στην επικράτηση επί του Παναιτωλικού στο τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο και με την ίδια φιλοσοφία θα παραταχθούν και στο Βουκουρέστι.

Σε ό,τι αφορά τα πλάνα του Έλληνα προπονητή, όλα δείχνουν πως θα διατηρήσει το 3-4-3, με τον Λίλο να βρίσκεται στην εστία. Η τριάδα των στόπερ αναμένεται να αποτελείται από τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίσμανιτς, ενώ στις δύο πλευρές θα αγωνιστούν οι Ντίκμαν και Αθανασίου. Οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα, με τους Νους, Αϊτόρ και Φούντα να αναλαμβάνουν τη... δουλειά στην επίθεση.

Ο Χρήστος Κόντης έχει συμπεριλάβει 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Αναλυτικά: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Κανταλαπιέδρα, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Πιθανές ενδεκάδες:

Χάποελ Μπερ Σεβά: Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Βίτορ, Αμαδόρ, Φόρσον, Γεοσούα, Κααάν, Ιστ, Ζλάτανοβιτς, Ζοάο Βίκτορ.

ΟΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Νους.

Διαιτητής: Έντγκαρς Μάλτσεβς (Λετονία), Βοηθοί: Μάρτινς Σβίπστς, Ντένις Σεβτσένκο (Λετονία), 4ος διαιτητής: Αλεξάντρς Ανουφρίγεβς (Λετονία), VAR: Μάριο Ζέμπετς (Κροατία), AVAR: Κρίσταπς Ράτνιεκς (Λετονία).

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