To πλάνο του Mέσι για το μέλλον του

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πλέον στη δύση της ποδοσφαιρικής καριέρας του και πολλοί είναι εκείνοι που τον ονειρεύονται να ρίχνει αυλαία εκεί που άρχισαν όλα: στην Νιούελς Ολντ Μπόις, από την οποία έφυγε το 2000 για να μετακομίσει στην Ευρώπη και στην Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο αναπτύχθηκε μία έντονη φημολογία που ήθελε τον 39χρονο σούπερ σταρ να επαναπατρίζεται άμεσα για χάρη της Νιούελς, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να διαψεύδει πάντως τα συγκεκριμένα σενάρια και να ξεκαθαρίζει πως ο Pulga θα μείνει στην Ίντερ Μαϊάμι τουλάχιστον μέχρι το 2028.

“Δεν λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Μέσι στην Νιούελς, παρά τα δημοσιεύματα. Ο Μέσι είναι πολύ χαρούμενος στην Ίντερ Μαϊάμι όπως και η οικογένειά του.

Ο Λέο θέλει να εξαντλήσει το υπάρχον συμβόλαιό του, που λήγει το 2028, και δεν αποκλείεται να μείνει εκεί για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που θα αποφασίσει στη συνέχεια”, ξεκάθαρισε μέσω ανάρτησης στο Twitter ο Ιταλός μεταγραφολόγος.

Πηγή: sport24.gr