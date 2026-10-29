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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Έβερτον – Νιούκαστλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Έβερτον υποδέχεται τη Νιούκαστλ απόψε, στις 21:45, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για το κύπελλο του αγγλικού ποδοσφαίρου, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Έβερτον προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.20, η ισοπαλία στα 3.60 και η επικράτηση της Νιούκαστλ στα 3.15. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της πρόκρισης, με την Έβερτον στο 1.67 και τη Νιούκαστλ στα 2.20. Όσον αφορά τον τρόπο πρόκρισης, η Έβερτον στην κανονική διάρκεια προσφέρεται στα 2.20 και η Νιούκαστλ στα 3.15, ενώ η πρόκριση οποιασδήποτε από τις δύο ομάδες μέσω της διαδικασίας των πέναλτι προσφέρεται στα 6.40.

Πλούσιες είναι οι επιλογές και στην αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 1-0 προσφέρεται στο 1.78, το 1-1 στα 2.22 και το 0-1 στα 2.25. Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το 2-0 και το 2-1 προσφέρονται στα 3.55, το 1-2 στα 4.40, το 0-2 στα 5.20 και το 2-2 στα 6.10, ενώ το 3-3 φτάνει στα 27.00. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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