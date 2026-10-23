Είναι αυτό το γιατί...

Ευρώπη παίζεις... Εγγύηση ότι θα κερδίσεις παιχνίδια, δεν σου δίνει κάνεις. Πρέπει να μοχθήσεις να τους πάρεις.

Η Πάφος FC απέναντι στη Ρίγα δεν έχει αυτό που έπρεπε για να πάρει το ζητούμενο. Και με την ισοπαλία που πήρε, μάλλον τυχερή θα πρέπει να αισθάνεται.

Δυστυχώς για το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο, αφού με βάση το πρόγραμμα στη League Phase του Conference League, ήταν από τις «ευκαιρίες» για να βάλει βαθμούς στη συγκομιδή της.

Πέραν τούτου, η εμφάνιση των κυπελλούχων ήρθε να προστεθεί στα προηγούμενα, σε Κύπρο και Ευρώπη, όπου και πάλι η εικόνα δεν ήταν ικανοποιητική.

Και εκεί είναι που προκύπτουν τα μεγάλα ερωτήματα και γιατί ένα ποιοτικότατο ρόστερ, όπως είναι αυτό της Πάφος FC, δεν μπορεί να αποδώσει.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο καλείται να βρει τον τρόπο να «αφυπνίσει» την ομάδα του, έχοντας ενώπιον του μία σημαντική έξοδο απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα την ερχόμενη Δευτέρα (26/10, 17:00).