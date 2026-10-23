Stoiximan: Ειδικές αγορές στο Ολυμπιακός Πειραιώς – Φενέρμπαχτσε

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός Περαιώς υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε απόψε, στις 21:15, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τη EuroLeague, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για τον νικητή όσο και για ειδικές αγορές του αγώνα.

Στην αγορά του νικητή, η επικράτηση του Ολυμπιακού προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.50, ενώ η νίκη της Φενέρμπαχτσε στα 2.42. Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει ειδικές επιλογές για τη διαφορά πόντων, με το χάντικαπ -4.5 του Ολυμπιακού να προσφέρεται στο 1.83 και το +4.5 της Φενέρμπαχτσε στο 1.85.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου πόντου της αναμέτρησης. Ο πρώτος πόντος με ελεύθερη βολή προσφέρεται στα 16.00, με δίποντο στο 1.30 και με τρίποντο στα 3.45. Αντίστοιχα, στις ειδικές αγορές για τον τελευταίο πόντο του αγώνα, η ελεύθερη βολή προσφέρεται στα 2.65, το δίποντο στα 2.07 και το τρίποντο στα 4.20.

Επιπλέον, η Stoiximan προσφέρει επιλογές για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, με τον Ολυμπιακό να προσφέρεται στο 1.82 και τη Φενέρμπαχτσε στο 1.85. Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί και το ενδεχόμενο να κριθεί η αναμέτρηση με νικητήριο buzzer beater. Η συγκεκριμένη πιθανότητα προσφέρεται στα 30.00

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!