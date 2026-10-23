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Stoiximan: Ειδικές αγορές στο Ολυμπιακός Πειραιώς – Φενέρμπαχτσε

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός Περαιώς υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε απόψε, στις 21:15, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τη EuroLeague, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για τον νικητή όσο και για ειδικές αγορές του αγώνα.

Στην αγορά του νικητή, η επικράτηση του Ολυμπιακού προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.50, ενώ η νίκη της Φενέρμπαχτσε στα 2.42. Παράλληλα, η Stoiximan προσφέρει ειδικές επιλογές για τη διαφορά πόντων, με το χάντικαπ -4.5 του Ολυμπιακού να προσφέρεται στο 1.83 και το +4.5 της Φενέρμπαχτσε στο 1.85.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου πόντου της αναμέτρησης. Ο πρώτος πόντος με ελεύθερη βολή προσφέρεται στα 16.00, με δίποντο στο 1.30 και με τρίποντο στα 3.45. Αντίστοιχα, στις ειδικές αγορές για τον τελευταίο πόντο του αγώνα, η ελεύθερη βολή προσφέρεται στα 2.65, το δίποντο στα 2.07 και το τρίποντο στα 4.20.

Επιπλέον, η Stoiximan προσφέρει επιλογές για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, με τον Ολυμπιακό να προσφέρεται στο 1.82 και τη Φενέρμπαχτσε στο 1.85. Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί και το ενδεχόμενο να κριθεί η αναμέτρηση με νικητήριο buzzer beater. Η συγκεκριμένη πιθανότητα προσφέρεται στα 30.00

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