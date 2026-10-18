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Έκανε τα εύκολα δύσκολα η Μίλαν, αλλά λύγισε την Αταλάντα και παρέμεινε αήττητη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μίλαν επικράτησε 3-2 της Αταλάντα στο «Σαν Σίρο», άντεξε στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και παρέμεινε αήττητη μετά από 7 αγωνιστικές στη Serie A!

Σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη, η Μίλαν επικράτησε 3-2 της Αταλάντα στο «Σαν Σίρο», για την 7η αγωνιστική της Serie A, επιστρέφοντας στις νίκες και συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι «ροσονέρι» πήραν σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ράμος να ανοίγει το σκορ στο 24ο λεπτό από την άσπρη βούλα και τον Ραμπιό να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 43', έπειτα από ασίστ του Μορέιρα.

Η Μίλαν έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ στο 57', όμως ο Ράμος αστόχησε σε πέναλτι. Δευτερόλεπτα αργότερα, πάντως, ο Γκίλα έκανε το 3-0, με τον Ραμπιό να καταγράφει τη δεύτερη συμμετοχή του σε γκολ στην αναμέτρηση.

Η Αταλάντα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Γκαετάνο μείωσε στο 66', ενώ ο Κρστόβιτς στο 81' έβαλε ξανά φωτιά στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το 3-2. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση, όμως η Μίλαν άντεξε και κράτησε το πολύτιμο τρίποντο.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μιλάνου έφτασε τους 15 βαθμούς σε 7 αγωνιστικές και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας αήττητη με απολογισμό 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Πάνω της βρίσκονται η Ίντερ με 19 βαθμούς, η Ρόμα με 17 και η Λάτσιο με 16, έχοντας αγώνα λιγότερο από τη Μίλαν.

Από την άλλη, η Αταλάντα παρέμεινε στους 9 βαθμούς και στη 10η θέση, γνωρίζοντας την 4η ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα.

sport-fm.gr

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