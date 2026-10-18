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Ανέβηκε τετράδα με ανατροπή η Λεβερκούζεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στη Φράιμπουργκ, η Λεβερκούζεν γύρισε το ματς με 2-1, έφτασε τις τρεις νίκες στη σειρά και πάτησε τετράδα πριν από το ταξίδι στην Κρήτη.

Η νικηφόρα πορεία της Λεβερκούζεν στη Bundesliga συνεχίζεται! Οι Ασπιρίνες έφτασαν την τρίτη νίκη στη σειρά στο πρωτάθλημα, αν και η αλήθεια είναι πως... παιδεύτηκαν απέναντι στη Φράιμπουργκ. Με ανατροπή ωστόσο στο β΄μέρος πήραν τη νίκη με 2-1 και πάτησαν στην 4η θέση, λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Κρήτη για το ματς με τον ΟΦΗ.

Εκείνη πάντως που ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ ήταν η Φράιμπουργκ, η οποία έγραψε το 1-0 στο 14΄με σκόρερ τον Σερνάντ. Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο, η Λεβερκούζεν ισοφάρισε με μονοκόμματο σουτ του Μάζα από το ύψος του πέναλτι.

Στο β΄μέρος οι γηπεδούχοι είχαν τις καλύτερες στιγμές για να γυρίσουν το ματς και τελικά το κατάφεραν στο 76΄. Έπειτα από υπέροχη ενέργεια του Μάζα από δεξιά που άδειασε όποιον βρήκε μπροστά του, ο τελευταίος έδωσε έτοιμο γκολ στον Σικ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Κάπως έτσι, οι Ασπιρίνες έπιασαν τη Φράιμπουργκ στην 3η θέση, αν και υστερούν στην ισοβαθμία.

Λεβερκούζεν (Κάρλες Μαρτίνεθ): Φλέκεν, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Μεντίνα, Γκουτιέρεζ, Γκαρθία, Φερνάντες, Μορέιρα (59΄Τέγια), Ντιαμπί (73΄Τίλμαν), Μάζα (84΄Χόφμαν), Σικ

gazzetta.gr

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