Conference League: Τεσσάρα η Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, κάζο για Ερυθρό και Άγιαξ

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Η Μίλαν πέρασε αέρα από την έδρα της Ζάλτσμπουργκ (0-4), η Ομόνοια έκανε το 2/2 και προελαύνει, ενώ η Σπάρτα Πράγας γκέλαρε μία αγωνιστική πριν τον Ολυμπιακό απέναντι στη Λίλεστρομ (1-1).

Σεφτέ στη League Phase του Europa League έκανε η Μίλαν! Οι «ροσονέρι» ήταν επιβλητικοί στην Αυστρία, περνώντας με το εμφατικό 4-0 από την έδρα της Ζάλτσμπουργκ και «έσβησαν» την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από την Μπενφίκα (0-2).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αμορίμ ο 19χρονος Αλφατζό Σισέ, ο οποίος καθάρισε το παιχνίδι με χατ-τρικ σε 34 λεπτά, ενώ ο Γκονσάλο Ράμος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

Το 2/2 έκανε την ίδια ώρα η Ομόνοια, η οποία επικράτησε 3-0 στην έδρα της Τσέλιε και βάζει ισχυρές βάσεις για την πρόκριση από νωρίς, ενώ με το απόλυτο συνεχίζουν τόσο η Λεβερκούζεν όσο και η Λιόν!

Όσον αφορά την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, η Σπάρτα Πράγας είδε τη Λίλεστρομ να τη σοκάρει, ισοφαρίζοντάς την στο φινάλε σε 1-1, και έρχεται με τέσσερις πόντους σε μία εβδομάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Αλκόθερ έδωσε προβάδισμα στους Τσέχους στο ξεκίνημα του β' μέρους, λίγο μετά την είσοδό του στο ματς, ενώ η Σπάρτα έχασε με τραυματισμό τον 24χρονο χαφ, Μάνσβερκ. Τα... άσχημα μαντάτα ολοκληρώθηκαν στο φινάλε, αφού ο Όλσεν στο 90'+1' έδωσε τον βαθμό στους Νορβηγούς!

Την ίδια ώρα, η Τορένσε της Β' Πορτογαλίας ζόρισε για τα καλά τη Σάντερλαντ, αλλά οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν να γράψουν ιστορία με το 2/2 που έκαναν, καθώς πανηγύρισαν τη δεύτερη σερί νίκη τους χάρη στο γκολ του Σαντίκι στις καθυστερήσεις (1-2)!

sport-fm.gr

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