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Πάνω απ' όλους η Σίτι: Ο Πεπ επέστρεψε δίχως τυμπανοκρουσίες στο Etihad

ΓΗΠΕΔΟ

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Έζησε το παιχνίδι ως οπαδός, λυπήθηκε για την ήττα και φρόντισε να επιστρέψει στο αγαπημένο του γήπεδο με τους όρους του. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν ήθελε τυμπανοκρουσίες στο Etihad το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα για πρώτη φορά από τη μέρα της αποχώρησής του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από 10ετή θητεία και για πρώτη φορά από τη μέρα που η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις 115 οικονομικές παραβάσεις, βρέθηκε στο Etihad.

Ο Καταλανός τεχνικός αισθάνεται το αγγλικό κλαμπ ως ακόμα μια ποδοσφαιρική οικογένεια για εκείνον και ίσως το συναίσθημά του για τους «πολίτες» να έχει ίση δύναμη μ' εκείνο για την Μπαρτσελόνα που επίσης σημαίνει πολλά για εκείνον.

Το βράδυ της Τετάρτης επέλεξε να είναι παρών στο σπουδαίο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Και μπορεί να σημειώθηκε βαριά ήττα με το τελικό 4-2 για το νυν σύνολο του Έντσο Μαρέσκα, αλλά ο Πεπ έκανε το come-back του όπως ακριβώς το ήθελε.

Δίχως τυμπανοκρουσίες, δίχως ιδιαίτερες αναφορές από τον σύλλογο και δίχως να τραβήξει το ενδιαφέρον πάνω του. Μπήκε στο γήπεδο περίπου 40 λεπτά πριν τη σέντρα και μπορεί οι κάμερες να τον απαθανάτισαν στις αντιδράσεις του ανά διαστήματα, αλλά εκείνος ήταν ταπεινός και δεν επιζητούσε την προσοχή.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Premier LeagueΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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